LE SSERAFIM・宮脇咲良、へそチラの“穴あき”トップス姿に反響続々「一目惚れしました…」【PHOTO】

LE SSERAFIMの日本人メンバー、宮脇咲良が大胆な衣装姿でファンを魅了している。

《写真》宮脇咲良、“目のやり場に困る”胸元ざっくり私服

宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新。

笑顔の絵文字とともに「短髪気に入ってる…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、胸元部分が開いたホルターネックのクロップド丈トップスとシックな色合いのワイドパンツを合わせた衣装姿の宮脇が写っている。キャプションの通り黒のショートヘアがお気に入りのようで、写真からでも明るい雰囲気が伝わってくる。

窓を背中に唇をすぼめた表情を見せたかと思えば、階段に座ってポーズを取ったり、あごを両手に乗せてにこやかに微笑んだりと、多彩で愛らしい魅力を発散した宮脇。彼女の投稿には「綺麗でカッコいい」「ショートが完璧に美しい」「一目惚れしました…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇咲良が所属するLE SSERAFIMは10月24日に1stシングル『SPAGHETTI』をリリースし、カムバックを果たした。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。