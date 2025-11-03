◆オキザリス賞・２歳１勝クラス（１１月９日、東京競馬場・ダート１４００メートル）

フォーエバーヤングによるＢＣクラシック制覇に沸いた先週末。歴史的偉業にますます盛り上がりを見せるダート戦線だが、今年の２歳にも超大物候補がいる。

サトノボヤージュ（牡２歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）の前走（新潟競馬場・ダート１２００メートル）は圧巻だった。スタートは決して速くなかったが、スピードの違いでハナを奪うとそのまま楽な手応えでグングン加速。２着馬に２秒差をつける大差の圧勝で、勝ちタイム・１分１０秒８は２歳コースレコードを更新。同日の３歳上１勝クラスを１秒３も上回った。騎乗した戸崎圭太騎手も「能力は間違いない」と絶賛。ニュースター誕生を予感させた。

田中博調教師は「来年のサウジダービーを目指したい」と海外への挑戦を明言。そのためには、ここは負けられない１戦だ。２３、２４年のＪＲＡ賞最優秀ダートホース・レモンポップ、今年のジャパンダートクラシックを制したナルカミとダートの怪物を管理する厩舎なら、確実に勝利へ導いてくれるだろう。（角田 晨）