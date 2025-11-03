10月28日、天皇、皇后主催の秋の園遊会が赤坂御苑で開かれ、騎手の武豊ら各界の功労者、自治体関係者など約1400人が招待された。穏やかな秋晴れの下、天皇皇后の長女・愛子さまや秋篠宮家の次女・佳子さまをはじめ、皇族方が一堂に会し招待客と言葉を交わした。

9月6日に成年式を迎え、成年皇族としての公務を本格的に開始した秋篠宮家の長男・悠仁さまにとって、この園遊会は"デビューの場"になると見られていた。しかし今回は、学業を優先するため欠席。悠仁さまが通う筑波大学では10月上旬から後期授業が始まっており、研究やレポート提出などに勤しんでいるという。

そんな悠仁さまだが、学生生活ではバドミントンサークルに所属し、練習に打ち込んでいる。夏休み中は成年式準備などでサークル活動にあまり顔を出さなかったというが、新学期を迎えてからは再びサークル活動に励んでいるようだ。同じサークルの学生はこう話す。

「この前の練習で、悠仁さまとダブルスで対戦しました。上手な人とそうでない人でペアを組むのですが、悠仁さまは上級者の先輩とペアを組んでいました。球が速くなっていて驚きましたね。以前は甘い球も多かったのに、速い球をしっかり返せるようになっていて、"上達してるんだな"と思いました。球速は200キロを超えているように感じます」

入学当初は、筑波大学附属高校時代からのご学友と行動をともにすることが多かったという悠仁さま。今では、大学で出会ったサークルの仲間たちともすっかり打ち解けているようだ。

「僕が『こんな球も取れないの？』と冗談を言って悠仁さまのペアを煽っても、ニコッと笑って受け流していました。サークルの同級生たちとも仲が良く、和気あいあいと楽しんでいます」（同前）

悠仁さまのサークル活動について筑波大学に聞くと、「当大学の学生の個人的な活動についてはお答えしかねます 」と答えた。また、宮内庁は「承知しておりません」（総務課報道室）と回答した。

悠仁さまは大学生活を謳歌しているようだ。