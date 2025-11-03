猛暑が続いた今年の夏。2か月ほど前──若者や家族連れでにぎわう『よみうりランド』（東京）のプールで白い水着を身にまとい、下半身の肉体美を披露しながら華麗なシンクロショーで人々を魅了していたのがソウル五輪・シンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング=AS）銅メダリストの小谷実可子だった。

【写真を見る】現在も白い水着を身にまとい華麗なシンクロショーで魅了する小谷実可子

今年59歳となった彼女は現在、日本オリンピック委員会（JOC）の常務理事、日本オリンピアンズ協会（OAJ）の会長（OAJ）など様々な役職をこなすかたわら、2023年には約30年ぶりに現役復帰し、世界マスターズ選手権に挑戦している。

小谷は今年7月下旬〜8月上旬に、シンガポールで開催された世界マスターズ選手権のアーティスティックスイミングでは、混合デュエットテクニカルルーティン、混合チームテクニカルルーティン、ソロフリールーティン、混合デュエットフリールーティンにエントリーし、すべての種目で金メダルを獲得。スポーツ紙記者が語る。

「来年に還暦を迎える小谷さんですが、今も現役時代を彷彿させる演技を披露しています。本人は周囲に『今後も挑戦をずっと継続していきたい』と明かしていて、インタビューでも『次回の世界マスターズからは60歳のカテゴリーに上がりますが、その後も70代、そして80代と続けたいです。挑戦しない自分が想像できないんですよ』と話していました」

"生涯現役宣言"をした小谷は1999年に一般男性と結婚。2児の母でもある小谷だが、次女は宮下結衣（19）として芸能活動をしている。芸能プロ関係者が語る。

「大手芸能事務所に所属する彼女は、2023年に放送された『テイオーの長い休日』（東海テレビ）で連続ドラマに初出演しています。今年4月には広瀬アリスさん主演のドラマ『なんで私が神説教』（日本テレビ系）には、生徒役として出演するなど、活躍の場を広げています」

宮下は誕生日当日となる8月12日に『ラヴィット！』（TBS系）でバラエティ番組、そして生放送番組に初出演。小谷の娘であると紹介されると、スタジオだけでなくネットでも反響を呼んだ。翌日には小谷がインスタグラムを更新し「娘の19回目のバースデー」と報告し、親子ショットを披露していた。

「2021年に芸能界デビューした宮下さんは当初、小谷さんの娘ということは伏せて活動していました。やはり親の知名度を借りるのではなく、自身の実力でチャンスを掴んでほしいという思いが小谷さんなりの思いがあったようです。

実は、親子は2024年に都内で開催された『能登半島地震復興支援スイムショー』で初共演しているんです。小谷さんが水中で演技をする中で、娘の結衣さんがプールサイドで歌を披露。はじめてメディアが集まる前で、親子共演が実現しました」（同前）

これまで小谷は自身のインスタグラムで次女の顔を隠して投稿をしていたが、ドラマ『なんで私が神説教』で露出が増えたことや19歳になったというタイミングで娘の顔出しを解禁。

「小谷さんは結衣さんと一緒に大会で泳ぎたいという夢があるようです。結衣さんもプロフィールの特技欄にアーティスティックスイミングと記載していて、小学生時代には全国大会で3位に入るほどの実力です。

今後、親子で世界マスターズ水泳に出場する可能性もあるのです」（同前）

"生涯現役宣言"をしている小谷。元メダリストと女優の親子共演は果して──。