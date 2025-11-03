23歳にして、映画『ヒポクラテスたち』（1980年）で第5回報知映画賞主演男優賞を受賞し、多くの人にその存在を強く印象づけた俳優・古尾谷雅人さん（享年45）。その後も映画『丑三つの村』『宇宙の法則』、ドラマ『若草学園物語』『金田一少年の事件簿』（ともに日本テレビ系）、『六番目の小夜子』（NHK教育）などで活躍を続けた。

【思い出の写真を見る】俳優・古尾谷雅人さん（享年45）はどんな父親だったのか、微笑ましい家族写真や壮絶な親子関係のエピソード

その古尾谷さんの長男・雅さん（42）は、父が亡くなる前年の2002年に俳優デビュー。『ごくせん』（フジテレビ系）第2シリーズなどに出演した。父・雅人さんはそんな雅さんをどうみていたのか。雅さん自身の俳優業への思い、そして、両親への気持ちを雅さんに聞いた。【前後編の後編。前編から読む】

「父によく似ていると言われます」

僕は父の作品を全部ではないですが、ほぼみています。亡くなった後、もう1度見直し、録画していたバラエティ番組も見ました。ほとんどバラエティには出なかった父ですが、『笑っていいとも！』（フジテレビ系）とかには出たことがあったので。映画のPRで出演したのかな。

黒木瞳さんから声をかけていただいて、桃井かおりさんに繋いでいました。バラエティに出ていたときの父が、一番、素の父らしい。それで、何度も見たくなります。作品だと、『3年B組金八先生』（TBS系）の第2シリーズや、映画『宇宙の法則』で演じる姿が自然体だなあ、と感じますね。最後のほうの作品は、ギラギラしていて「ヤバい時期だったのかな」と思ったり……。

僕は顔や声は、父によく似ていると言われます。電話で父と間違えられることがよくあり、父も僕と間違えられていました。性格は僕も父と同じように繊細なんだろうな、と思うし、生真面目なところも似ている。でも、母と似ているところもあるから、半々。母は悩みや迷いがあっても、スパッと割り切るタイプで、僕もそう。大事なシーンの本番前、緊張はするけれど、深く考えすぎず何とかなるだろうと思える方ですね。

僕が俳優の道に進んだのは、やはり俳優である両親の影響が大きかったです。母は僕が生まれると芸能事務所を起ち上げ、女優をやりつつ、父や僕、妹もマネジメントしてくれていました。だから、自然と俳優の道に進み、19歳のとき、"高藤疾土（たかとう・はやと。正確には高ははしごだか）"という芸名で正式デビューしました。

じつは、その前の幼い頃から、モデルや舞台のオーディションに参加し、三井のリハウスのポスターで一色紗英さんと共演したり、NTTドコモの動画CMに出演したりしていたんですよ。そういうこともあって、小学校の卒業文集に「将来の夢は俳優」と書いていたみたい。自分では覚えていないんですけどね。

父は最初、僕が若くして俳優の道に進むことに反対していたんです。「古尾谷家は子どもに食わしてもらうような家じゃない」って。父親としてのプライドがあったのでしょう。でも、いつ頃からか応援してくれるようになっていました。

僕が中学3年生か高校に上がった頃、夜中に僕がトイレに行こうとしたとき、リビングで映画『丑三つの村』を観ていた父が、「ちょっと観てくれ」と言って僕を呼び止め、クライマックスシーンを見せて、「いつかこの役をおまえにやってほしいんだ」と言ったのです。そんなふうに思っていてくれたんだな、と初めて知り、やっぱり嬉しかった。

父は僕の芝居についてアドバイスをするとか、一緒に演技や作品について語り合ったことはありませんでした。ただあるとき、スティーブ・マックイーン主演のギャンブル映画『シンシナティ・キッド』を僕に見せて、「このシーンをどう思う？」とシーンや作品の解釈について考えさせたことがありました。僕の考えを話して聞かせると、満足そうに頷いていた父の横顔を、よく覚えています。

僕の俳優デビュー作は、2002年の昼ドラマ『太陽と雪のかけら』（TBS系）でした。父も出演していた作品で、僕は父が演じた役の20歳の頃、という役でした。撮影のとき、父は自分の出番が終わった後、僕の出演シーンをずっと遠くから見守ってくれていたそうです。でも、その翌年の3月に、父は亡くなってしまいました。父と共演し、一緒に画面に映れなかったのが心残りです。

僕は父が亡くなった後、ドラマ『ごくせん』第2シリーズなどに出演していました。『ごくせん』はオーディションで選んでいただき、共演には亀梨和也君や赤西仁君、速水もこみち君、小池徹平君……振り返ると、すごいメンツです。

早朝から夜中12時を過ぎるほど長時間の撮影があり、僕のリーゼント頭が崩れて大変でしたが（笑）、その前に出演した学園ドラマ『ライオン先生』（日本テレビ系）で共演した人も4〜5人いて、もう一度高校生活を送っているようで楽しかった。視聴率が良かったから、一度、撮影後に出演者、スタッフ全員が広いスペースに集められ、寿司職人がズラッと並び、目の前で寿司を握って食べさせてもらう、という厚遇を受けたことがありました。

線香をあげにきた佐藤浩市からの「言葉」

こんなふうに、父が亡くなった後も俳優を続けていましたが、今はコンビニでアルバイトをしながら、年1回、朗読会『あの日の…忘れえぬ言葉たち・手紙』の舞台に立ち、靖國神社刊行の『英霊の言乃葉』という、第二次世界大戦で国のために亡くなった方々の遺書を朗読しています。これは母が企画した朗読会で、2019年にスタート。終戦80年の今年は6回目。毎年、心を込めて朗読させてもらっています。

本当は、もっと俳優の仕事をしたい。

父の葬儀の翌日、葬儀に出席できなかった佐藤浩市さん（64）が、自宅へ線香を上げにきてくれました。

そのとき、「お父さんのようになりたいなら10年はがんばりなさい。そして、俺とやれるところまで来い。待ってるよ」と、声を掛けてくれました。だけど、俳優という仕事は、自分がやりたければできる、というものではありません。チャンスをいただけたときに備え、日々を自然体で過ごすことが大切だと思い心がけています。

妹は結婚し家を出ているので、今、僕は母と2人暮らし。結婚したい気持ちはあるし、妹の子どもたちがかわいくてしかたがないけれど、母に孫の顔を見せてあげる役目は妹が果たしてくれたかな、と（笑）。

そして、父がもし生きていたら、どんなふうに孫と接したかな、と想像したりしています。野球好きの父だったので、大谷翔平選手が活躍したWBCも喜んで観たかな、とか、そのときどきに、父のことをよく考えています。

ここ10年ほどは母が大病で倒れ、何度も入退院を繰り返したので、僕は母の看病で必死でした。そんなこともあって、僕の俳優の仕事も思い通りにはいきませんでした。でも、母には小さい頃から守られてばかりでしたから、僕は感謝しかありません。できる限りのことをしてあげたい、と思っています。

（了。前編から読む）

《出演情報》

朗読会『あの日の…忘れえぬ言葉たち・手紙』

11月8日（土）13時開演

場所：靖國神社 能楽堂

出演：古尾谷雅人（古尾谷雅）、林健樹、卯木浩二、深津哲也、植村喜八郎、横田衛、竹原郁雄、倉知成満、（司会）田中由美子

企画：古尾谷登志江（鹿沼絵里）

取材・文／中野裕子（ジャーナリスト） 撮影／岩松喜平