その年のヒット商品をランキング化し、発表する日経トレンディ（日経BP）の「2025年ヒット商品ベスト30」「2026年ヒット予測100」先行発表会が3日に都内で行われ、今回から新設された「今年の音」として3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」が選出された。

2013年に結成し、15年にメジャーデビュー。20年に一旦活動休止したのち、22年3月に“フェーズ2”として活動再開。今年デビュー10周年を迎えた。来年には“フェーズ3”を解き放つことを発表している。

今回、アニバーサリーライブやドームライブを開催し多くのファンを魅了した独特の世界観が評価された。ビデオ出演でコメントしたミセス。「駆け抜けていった2025年だったように思っております」と1年を振り返り、「たくさんの皆さんにミセスと出会っていただけるような1年になったんじゃないかなと今年は思っていますので、来年はより深掘って楽しんで頂けるような年にしたいなと思っています」と新たなスタートを切る。

「今年の顔」としてラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HI、フリーアナウンサーの森香澄。「来年の顔」として俳優の宮世琉弥が選出された。