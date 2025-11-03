性格が合わない、価値観が違うなど、離婚に至る理由はさまざまありますが、最近では「女性側の異性関係」が理由となるケースも少なくないようです。とある夫婦の事例をもとに、熟年離婚の実態と現実をみていきましょう。山粼裕佳子CFPが解説します。※個人の特定を避けるため、登場人物等の情報は一部変更しています。

48歳女性が夫に「離婚」を懇願する理由

「とにかく離婚して……」

市田洋祐さん（仮名：54歳）にそう懇願するのは、妻の仁美さん（仮名：48歳、パート勤め）です。

原因は、仁美さんの不倫が洋祐さんにバレてしまったから。

仁美さんは近所のホームセンターでパート勤めをしています。以前は、介護施設でヘルパーのパートをしていましたが、人間関係に疲れて半年前に転職していました。

そこで出会ったのが正社員として働いていたAさん（21歳）です。

今度は人間関係も良好で気持ちよく仕事ができる職場。そんななか、仁美さんはAさんからプライベートな相談を受けるようになりました。

聞けばAさんは母親とあまりうまくいっていないようでした。それを知った仁美さんは、母親の代わりのような気持ちでAさんにアドバイスをするようになったといいます。そのうちに仕事終わりに外で食事をしながら会うようになり、だんだんと恋愛関係に発展してしまったのです。

それまで、仁美さんと洋祐さんの関係は決して悪いものではありませんでした。一人娘（23歳）は昨年大学を卒業して就職しています。

仁美さん自身も、このまま穏やかに夫と生活していくつもりでいました。

実のところ、Aさんと恋愛関係に発展した後も、夫との離婚を考えていたわけではありません。

ところが、ある夜、夫の就寝後にAさんから切迫した様子の連絡が。仁美さんは心配になり、家を抜け出して会いに行ってしまったのです。

明け方、家に帰ると、洋祐さんがリビングで待ち構えていました。

「今までどこに行ってたんだ……？」

答えに詰まる仁美さん。

「なにか、隠していることがあるよな？」

詰め寄る洋祐さんに仁美さんはとうとう観念し、Aさんのことを告白してしまいました。

妻の不貞を知った夫の“意外な反応”

それを聞いた洋祐さんは、意外な言葉を投げかけます。

「で、どうするつもりだ？ 今すぐに謝れば、許してやらないこともないぞ」

その時、仁美さんの脳裏をよぎったのは、結婚生活の楽しかった思い出ではなく、辛く理不尽な思いをしてきた場面ばかりでした。

洋祐さんは亭主関白気質で、家事は一切ノータッチ。そして、根っからの仕事人間でした。平日の帰宅は夜11時過ぎの毎日。仁美さんは夫が帰宅してから一緒に夕飯を食べて、片付けをして寝ます。そのため、ベッドに入るのは毎日、深夜1時過ぎ。そして、翌朝は娘の弁当作りのために5時半に起床しなければなりません。長い間、家族に献身を捧げてきたのです。

仁美さんの頭のなかにはそんなことがよぎり、勢いに任せて「離婚したい」と言ってしまったのです。

財産分与なしで離婚に合意

まさかの要求に耳を疑う洋祐さん。洋祐さんはてっきり、妻は謝って許しを請うだろうと思っていました。

「わかった……、それなら出ていけ。でも、悪いのはお前なんだ。当然なにもやらないからな」

怒りに震えながらそう答えるのが精一杯の洋祐さん。

仁美さんも、自分に非があるんだからしょうがないと納得。実親に事情を話してお金を借り、アパートを借りて家を出ました。

仁美さんはこれまで扶養に入っていたため、パート収入は年100万円ほど。これでは生計は立てられないため、ホームセンターは辞めて、介護施設の正社員になりました。介護福祉士の資格を持っていたので転職はスムーズでした。

仁美さんは、Aさんとの歳の差を自覚しており、籍を入れることは考えていません。

しばらくは平穏な日々が続きましたが、仁美さんをまさかの悲劇が襲います。

数ヵ月後のある日、職場の健康診断で仁美さんにガンが見つかったのです。しかもステージ4。医師からは「このまま放置すれば余命は半年ほどでしょう」と告げられました。

「罰が当たったのかも……」

仁美さんは目の前が真っ暗になりましたが、とにかく治療を開始します。手術と抗がん剤治療が必要なため、仕事はしばらくできません。

働けない期間の生活費と医療費はやむなく実親に援助してもらいました。

仁美さんのその後

約半年の治療の末、仁美さんは職場に復帰することができました。現在は定期検診を受けながら介護施設のマネージャーとして働き、親の援助なしで生活できています。

こうして、仁美さんが離婚して5年が経ちました。

「もし、実家に金銭的な余裕がなかったらと思うとゾッとします。いまごろ生きていられなかったでしょうから……」

仁美さんは「両親には感謝してもしきれない」としみじみ語ります。そのうえで、

「身体のことを考えるといつまで働けるかわかりません。今さら言っても後の祭りですが、財産分与と年金分割の請求をすれば良かったと後悔しています」

と、感情的に離婚してしまったことを後悔している様子でした。

というのも、先日FP資格を持つ友人に事の顛末を話したところ、財産分与と年金分割の権利があったことを知ったのです。

財産分与と年金分割

離婚の原因が自分側にある場合、財産分与の請求はできないのでは？ と思うかもしれません。しかし原則、婚姻期間中に築いた財産は分与の対象です。とはいえ、感情論で相手側が納得しない気持ちもわかります。

洋祐さんは、仁美さんから財産分与の請求がなかったため、一切分与しませんでした。しかし本来であれば、仁美さんには財産分与を請求をする権利があったのです。

洋祐さんが納得できないなら、仁美さんが分与された財産から洋祐さんに慰謝料を支払うという形にすることもできたでしょう。

また仁美さんは、夫の年金を分割してもらえることも知らなかったため、手続きをしていません。

年金分割には「合意分割」と「3号分割」があります。この「3号分割」であれば、同意なく相手の厚生年金記録の半分を、自分の年金記録に移すことができるのです（※）。

（※）2008年4月1日以降の婚姻期間中の第3号被保険者期間分

「知らなかった」はもったいない

離婚する理由は千差万別、いまや3組に1組の夫婦が離婚する時代です。

今回紹介したケースは不倫が原因でしたが、離婚を選ぶ夫婦にはさまざまな事情があるでしょう。そんなとき感情的になるのではなく、こうした制度を把握したうえで、冷静に判断することをおすすめします。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表