【TRINITAE】死海の恵みが泡立つ♡話題のラグジュアリーソープが関西に！

EXPO2025大阪・関西万博のヨルダン館で完売が続出した死海コスメブランド「TRINITAE（トリネティ）」。その代表作である“死海ソープ”は、SNSや口コミで「使った瞬間から違う！」と話題に♡12,000個以上が完売した人気を受け、現在、大阪・関西エリアでの期間限定ショップ開催を検討中です。死海の恵みと職人技が織りなす贅沢な泡立ちを、今度は関西でも体験できるかもしれません♪

死海ソープが大反響！完売続出の理由とは？

TRINITAE（トリネティ）は、ヨルダン発の死海コスメブランド。死海のミネラルと植物由来のオイルを配合し、心と肌をやさしく包み込むスキンケアを提案しています。

ラグジュアリー死海ソープ 死海の泥＆ホホバ

死海のアロマバスソルト ローズ

死海のボディスクラブ ラベンダー＆ゼラニウム

ミネラルスキンケア

特に人気の「死海ソープ」は、伝統的な釜炊きけん化法で丁寧に作られる職人の逸品。自然の保湿成分グリセリンを残したまま仕上げることで、しっとり感ときめ細かな泡立ちを両立しています。

大阪・関西万博では入荷のたびに即完売し、“死海ソープ難民”が出るほどの人気ぶりでした。

NEROLILAの新ボディケアで、植物の“エネルギー”をまとう毎日に♡

関西でのポップアップ開催を検討中♡

万博での大反響を受け、「大阪でも買いたい」「また使いたい」という声が殺到。現在、TRINITAEは大阪・関西エリアでの期間限定ショップ開催を前向きに検討しています。

過去には伊勢丹新宿店や松屋銀座など名だたる百貨店での出店実績もあり、ポップアップでも注目を集めること間違いなし！

死海ソープのほか、死海の泥パックやアロマバスソルト、ハンドクリームなど、贅沢なラインナップも期待できます。

死海の恵みで、自分を“整える”ひとときを♡

肌だけでなく、心まで満たしてくれるTRINITAEのスキンケア。死海の天然ミネラルとアロマの香りが織りなす極上の時間は、まさに“自分を整える”ご褒美ケアです。

現在、関西での期間限定ショップ開催を検討中とのこと。詳細は公式サイトやSNSでの発表をお見逃しなく♡

上質な泡に包まれるTRINITAEの“死海ソープ”で、毎日の洗顔を癒しの時間に変えてみませんか？