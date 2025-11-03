2025年11月3日の『徹子の部屋』に天童よしみさんが登場。92歳になる最愛の母との共演について語ります。そこで、天童さんがのどのケアについて専門家に聞いた『婦人公論』2023年3月号の記事を再配信します。*****歌手生活50年を迎えた天童よしみさんは、デビュー当時の曲もキーを変えずに歌い続けているそうです。加齢の影響を受けやすいのどを、どのようにケアしてきたのでしょうか。声の専門医・渡邊雄介先生が、秘密を解き明かします（構成＝山田真理 撮影＝川上尚見）

ストレスで声が出なくなることも

天童 先生とはいつも診察室でお目にかかっているので、今日こうして対談でお話しするのが不思議な感じですね。

渡邊 初めて天童さんの「のど」を診察したのは、20年ほど前になるでしょうか。

天童 新宿コマ劇場で初の座長公演をやらせていただく直前、インフルエンザに感染してしまって。リハーサル時から徐々に声の調子が悪くなり、話し声までかすれてきたので、「このままではお客さまの前に立てない！」と本当にハラハラしました。その時、医療関係の仕事をしていた叔母から「声の専門家でいいお医者さんがいる」と紹介されたのが、渡邊先生でした。

渡邊 座長ということで、緊張もあったのでしょうね。

天童 はい。でも、先生の適切な治療のおかげで1ヵ月におよぶ公演を無事に乗り切ることができました。その後もちょっと調子がおかしいなと感じると、すぐに先生のところへ駆け込んで診察を受けています。

渡邊 光栄なことです。100ｍを普通の人とウサイン・ボルト選手が走るのでは、筋肉もひざの関節も使い方がまったく違うように、声が商売道具であるプロならではの、のどの使い方やケア方法があります。天童さんを診察すると、美しい声を維持するために、並々ならぬ努力をなさっているなと感じるんです。

天童 お客さまに歌を届けるのが私の仕事ですから。たとえば「ちょっと鼻声かな？」と思ったら、「な・に・ぬ・ね・の」という声を録音して確認しています。鼻声は「な行」の音に特に影響するので、いろんなパターンで「なー」ばかり発音して、できるだけ鼻声に聞こえない声の出し方を探すんです。

渡邊 たしかに「Ｎ」のつく音は鼻腔や口腔に響きやすいので、最適な方法だと思います。長く第一線で活躍なさっている背景には、そうした人知れない工夫がたくさんあるのですね。

天童 そしていよいよ危ないと思ったら、先生のところへ。内視鏡でのどを見てもらい、先生の穏やかな大阪弁で「大丈夫。すぐによくなりますよ」と言っていただくと、不思議と声が出るようになるんです。（笑）

渡邊 実は、のどは酸素や食べ物を取り込む、いわば生命維持に深くかかわる部位。そのため神経が敏感にできています。ストレスにも強く反応し、不安を抱えたり睡眠時間が短くなったりすると、のどがつっかえたり、声が出にくい、かすれるといった症状が表れやすいのです。

歌手の方は「本番で声が出なかったら」というプレッシャーが強いでしょうから、診察に来ていただいて安心材料をお渡しするのも私の仕事。正常に声を出すためには、なるべくストレスをためないことが大事ですね。

湿度の高いお風呂で毎日歌っています

天童 おかげさまで昨年、歌手デビュー50周年を迎えることができました。ずっと歌い続けてきましたが、やはり60代も後半になると「のども年を取るのかな」という不安もあります。おじいちゃんおばあちゃんになるとガラガラ声になったり、声が小さく弱々しくなったりする人が多いじゃないですか。

渡邊 のども体の一部なので、もちろん加齢に伴う変化は起こります。しかし、サザエさんの声を担当する声優の加藤みどりさんが、80歳を過ぎても24歳のサザエさんを演じられるように、適切なケアを続ければ若々しい声を保つことは十分に可能です。逆にケアを怠れば、プロの方でも息が続かない、高い声が出ないといった老化現象が起きてしまいます。

天童 そもそも「声が若い」とは、どういう状態なのでしょう。

渡邊 声帯という小さな筋肉がしっかり振動すること、声帯を震わすエンジンとなる深い呼吸ができること、声を出す際にメガホンの役割を担う口腔内の環境が整っていること――この3つが若々しい声の条件です。

天童 1つだけでなく、それぞれが大切なのですね。

渡邊 声帯は筋肉と粘膜からできていますが、粘膜は加齢とともに水分量が減って動きが鈍くなります。すると声帯がうまく振動できずに、カサカサした「老け声」になってしまうのです。

天童 歌手にとって乾燥は大敵。私は公演先に必ず加湿器や吸入器を持参しますし、こまめな水分補給も欠かしません。お風呂では毎日、シャワーを全開にして発声練習をするんですよ。浴槽にもお湯をためて、「あー」と声を出す。その後、お風呂用のカラオケで20分ほど歌います。

渡邊 いいですね！ お風呂は湿度が高いうえに声がよく響くので、のどに負担がかからないトレーニングとして最適です。実はのどには、声帯以外にも声に関わる筋肉が左右５つずつあります。

私が「声筋（こえきん）」と呼ぶこの10の筋肉がシンクロしながら働くことで、高音から低音までのびやかに響くいい声が出せるのです。天童さんの巧みなこぶし回しも、声筋がよく鍛えられている証拠だと思います。

天童 お風呂で歌うのは、自分の持ち歌だけなんですけどね。うろ覚えの曲だと歌詞を考えながら歌うので、いまいちリラックスできなくて。（笑）

渡邊 おっしゃる通り、歌詞を意識せず歌える曲がいいんですよ。たとえば童謡とか。そういった曲を毎日お風呂で歌うことで、「今日はこの音が出にくいな」「息が続かない」など、小さな異変に気づくこともできます。

天童 たしかにそうかもしれません。先ほど先生がおっしゃっていた「深い呼吸」、これは少し自信があります。私は体が小さい割に昔から肺活量が多いんです。たぶん小中学生の頃、夏休みのたびに故郷・和歌山の川で真っ黒になるまで泳いでいたおかげじゃないでしょうか。

渡邊 水泳は呼吸と非常にリンクしますね。年齢にかかわらずできる運動ですから、今後機会があれば、トレーニングに取り入れるといいと思います。

天童 今は90歳になる母と一軒家で同居しているので、掃除などの家事や階段の上り下りが運動がわりになるでしょうか（笑）。それから母とよく一緒にするのが、「ばんざいストレッチ」です。

母は足を悪くしてから、テレビの前で座りっぱなしの日が増えてきて。それを見かけると、「はいお母さん、ばんざーい」って2人で大きく手を上げて、ストンと落とすのをくり返しています。私自身も、いい気分転換になるんです。

渡邊 腕を上げる動作は、ろっ骨を広げて肺にたっぷり空気が入るのを助けてくれます。また、一気に脱力することで首や肩の筋肉もリラックスできて声が出やすくなるので、ぜひこれからも続けてください。

天童 ステージでも、大きく手を広げて歌うと声がどーんと前に出やすいと実感します。ハリのある声を出すには、姿勢も重要なのですね。

渡邊 その通りです。女性は筋肉が少ないため猫背になりやすく、閉経後は女性ホルモンの減少により骨がもろくなるため、さらに背が丸くなってしまう。姿勢の悪さは呼吸が浅くなるだけではなく、胃を圧迫して胃酸の逆流も招きます。それが逆流性食道炎にまで進行すると「のどやけ」を起こし、声がかれてしまう危険もあるのです。

天童 わあ！ それは怖い。私は幸い更年期の症状は重くなかったのですが、その時期に「声が変わった」という女性歌手の悩みはよく耳にします。

渡邊 声が低くなるのは、更年期の症状の1つです。女性ホルモンが減少して相対的に男性ホルモンが優位になることが原因。また、閉経後はコレステロール値が上がって血管が詰まりやすくなるため、声帯がむくんで声がかすれたり、出したい声がうまく出せないといったトラブルを招くことがあります。

