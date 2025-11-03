大阪へグルメ旅に行ってきた！ 夕飯のあとにお酒とデザートをハシゴした締めに“焼肉”が登場し、「これが食い倒れですか」「ひえ〜うまそう」の反響

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『「大阪グルメ旅行【前編】」』という動画です。

料理写真は全てネット掲載許可を頂いております。ありがとうございます。

大阪へグルメ旅行にやって来た投稿者さん。

最初に訪れたのは手作りハンバーグのお店。少し早めのお昼ご飯です。

箸を入れるとブワッとあふれ出てきた肉汁。かなりの量でインパクトがありました。ぜひ動画で見ていただきたいシーンです。

視覚で食欲を刺激された視聴者からのコメントが1品目から集まっています。ふんわり柔らかなハンバーグは、お肉の旨味が合わさったデミグラスソースと絡めると300gでもペロリいただける美味しさだったとか。

その後は駅ビル内を散策してパン屋さんでオヤツタイム。特に気に入ったのはバジルのフォカッチャとのこと。上のセミドライトマトとモッツァレラがバジルと相性抜群だったそうです。

夕ご飯は大阪駅から少し離れた中華屋さんへ。ドラゴンハイボールに春巻きとタコのピリ辛炒飯と特製エビのピリ辛ソースをいただきました。名物のピリ辛エビはご飯ものと合わせてもお酒ともよく合い、心を掴まれたそう。めちゃくちゃ美味しかったとのこと。

夕ご飯をいったん済ませあとはお酒です。大阪駅のほうへ戻り、友人にオススメされたお店へ。お通しはサバ節の冷奴、ゴマサバ、サバの串カツというサバ尽くしの料理を食べていきます。

お酒はサバに合うカクテルとのことでSABARトニックをいただきました。サバはもちろん美味しかったのですが、このSABARトニックが爽やかな甘さで飲みやすく、ずっと飲んでいたのだそうです。

お酒を楽しんだあとはデザートにプレミアムマスクメロンパフェ。

夕ご飯とお酒をしっかりいただいた後に食べるには大きいパフェに、驚きのコメントが寄せられました。投稿者さんにとっては、メロンのジューシーな甘さと中に入っているヨーグルトアイスのさっぱり感が、お酒を飲んだあとにちょうど良かったとのこと。

これで終わりだろうと思っていると、「パフェで腹ごなしをしたので最後の締めに」と焼肉屋さんへ来た投稿者さん。これには「ちょっと何言ってるか分からない」「どういうことだってばよ」「〆に焼肉？？？」と今日1番の大きな反応があふれています。

しかも店員さんのオススメを全部注文するという行動に出た投稿者さん。まるちゃん（小腸）、レバー、ツラミ、赤ヘレとどれも立派なお肉です。

このあと投稿者さんはお酒がすすんでお肉の追加注文。我慢できずにご飯とテールスープも注文しました。深夜で開いているお店もなくなってきたのでここで1日目が終了となったそうです。

実は4人旅なのでは、 と思わせるほどの量を1日で食べた投稿者さん。詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。ご紹介した以外の品についても投稿者さんが1品1品食レポしています。訪れたお店の名前は動画の左上に表示されていますので、大阪に行かれる際の参考にもどうぞ。

