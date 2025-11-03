【台風情報】台風25号(カルマエギ)の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速60メートル予想 現在日本の南を西南西へ...全国の天気を画像で 気象庁
■台風25号(カルマエギ)
2025年11月3日9時45分発表 気象庁
3日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯10度20分 (10.3度)
東経128度35分 (128.6度)
進行方向、速さ 西南西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域 全域 165 km (90 NM)
3日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度30分 (10.5度)
東経126度30分 (126.5度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
暴風警戒域 全域 175 km (95 NM)
4日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯10度50分 (10.8度)
東経123度35分 (123.6度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
5日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯11度35分 (11.6度)
東経119度05分 (119.1度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 300 km (160 NM)
6日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度00分 (13.0度)
東経113度55分 (113.9度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (235 NM)
7日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯14度35分 (14.6度)
東経108度40分 (108.7度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 510 km (275 NM)
8日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 タイ
予報円の中心 北緯16度20分 (16.3度)
東経103度55分 (103.9度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 400 km (215 NM)
