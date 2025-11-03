川春花は、なぜドライバーもアイアンも古いモデルを使い続けるのか？
ショットメーカーとして知られる川春花のセッティングを激写した。最新モデルではなく、過去のモデルが多いのが特徴だ。本人に理由を直撃した。
【写真】川の1Wと7Wと7Iの打痕がすご過ぎた！
ドライバーは2020年モデルの『SIM グローレ』（10.5度）をジュニア時代から継続使用。シャフトはオーダーメイドの『イミドアンドサンズ プロト』を採用している。「ずっと使っているので安心感があります。持ち球のドローが出やすいですし、ミスしたときは素直にミスが出るのもいいところ。いいショットもミスも感触通りの球になるというか。打感が柔らかいのも好きなんです。気に入っているので、ずっと使っています」3Wと7Wも同じく『SIM グローレ』（15・21度）。シャフトはそれぞれ『アッタスMB-FW S』『イミドアンドサンズ プロト』を組み合わせている。「FWは芝の上から打つクラブなので、やさしいほうがいいと思って使っています。ボールも止まりやすい? そうだと思います」ドライバーのプロトシャフトは先調子設計で、球が上がりやすく方向性も安定するように開発されたもの。7Wのプロトシャフトは中調子寄りで、ややダウンブローに打ちやすい設計だという。アイアンは、名器と評されたミズノの2018年モデル『ミズノプロ 719』。軟鉄鍛造で反発力が高く、ソフトな打感が特徴だ。シャフトはシンカグラファイトの『レクシア IL7・LT』を装着している。「顔が少し大きめでやさしいので使っています。多分、つかまりやすいヘッドだと思います。打感が柔らかいのもいいですね。他のモデルをあまり打ったことがないので比較は難しいですが、ミスヒットには強いかもしれません」『レクシア IL7・LT』シャフトは高弾性カーボンを採用し、高い打ち出しと方向安定性を両立したモデルだ。パターは『オデッセイ Ai-ONE MILLED SIX T CH』。2023年モデルで、削り出しパターのようなソリッドな打感を求めるプレーヤー向けに、6-4チタンインサートを搭載している。2023年後半の試合でこのパターに替えてから使い続けており、相当な信頼感がうかがえる。ジュニア時代から気に入ったモデルを使い続ける川の姿勢こそ、クラブ選びにおいて大切な考え方といえるだろう。【川春花のクラブセッティング】1W：SIMグローレ（10.5度／イミドアンドサンズプロト）3W：SIMグローレ（15度／アッタスMB-FW S）7W：SIMグローレ（21度／イミドアンドサンズプロト）5・6U：スリクソンZX MK II（25・28度／スピーダー TRハイブリット 75S）6I〜PW：ミズノ ミズノプロ 719（レクシアIL7・LT）48・52・58度：JAWS RAW（48度／レクシアIL7・LT、52・58度／N.S.PRO 850GH neo R）PT：オデッセイ Ai-ONE MILLED SIX T CHBALL：ブリヂストン ツアー B X◇ ◇ ◇河本のギアを調査。関連記事『ギア女子”河本結 アイアンの鉛の貼り方は番手ごとで全然違う！ 58度だけシャフトが『モーダス3』の理由とは？』を読めば、その秘密がわかる。
