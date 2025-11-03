初優勝の仲村果乃が20位浮上 女王争いは“現状維持”【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第32戦「樋口久子 三菱電機レディス」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】レジェンド樋口久子とこの笑顔
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でツアー初優勝を挙げた仲村果乃が200ptを獲得。今季通算は886.68ptで、27位から20位に浮上した。メルセデス・ランキングトップ2の佐久間朱莉と神谷そらは、ともにトータル10アンダー・7位タイに入り、47ptを加算。佐久間が通算2326.11pt、神谷は通算1784.64ptでその差は変わらなかった。ルーキーの吉田鈴はトータル6アンダー・20位タイで18ptを獲得。52位からシード権ボーダーラインの50位（435.71pt）に順位を上げた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シード争いも熱い！ 最新メルセデス・ランキング
最新！ 女子賞金ランキング
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
樋口久子 三菱電機レディス 最終結果
最新！ 男子賞金ランキング
【写真】レジェンド樋口久子とこの笑顔
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でツアー初優勝を挙げた仲村果乃が200ptを獲得。今季通算は886.68ptで、27位から20位に浮上した。メルセデス・ランキングトップ2の佐久間朱莉と神谷そらは、ともにトータル10アンダー・7位タイに入り、47ptを加算。佐久間が通算2326.11pt、神谷は通算1784.64ptでその差は変わらなかった。ルーキーの吉田鈴はトータル6アンダー・20位タイで18ptを獲得。52位からシード権ボーダーラインの50位（435.71pt）に順位を上げた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シード争いも熱い！ 最新メルセデス・ランキング
最新！ 女子賞金ランキング
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
樋口久子 三菱電機レディス 最終結果
最新！ 男子賞金ランキング