¡¡³ÚÅ·¤Ï3Æü¡¢ÂæÏÑ¤Ç15Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ø¡¢ÀÄÌîÂó³¤ÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¡¢ÍÛÇðæÆÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¡¢µÈÌîÁÏ»Î³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤Î3Áª¼ê¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¤«¤é12·î5Æü¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢12·î6Æü¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¢Æ±7Æü¤Ë·è¾¡¡¢3°Ì·èÄêÀï¤ò¼Â»Ü¡£³«ºÅÃÏ¤Ï
ÂæÏÑ¤Î¹âÍºÀ¡À¶¸ÐÌîµå¾ì¡¢²ÅµÁ»ÔÎ©Ìîµå¾ì¤Ç¡¢NPBÁªÈ´¡¢JABAÁªÈ´¡¢CPBLÁªÈ´2¥Á¡¼¥à¡¢KBOÁªÈ´¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¢§ÀÄÌîÂó³¤¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤È¤·¡¢º£Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Â®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤È¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÇ´¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æº£¸å¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§ÍÛÇðæÆ¡¡ÂæÏÑ½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Êì¹ñ¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÃÄ¤·¤Æ¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç´¶¤¸¤¿¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊä¤¦¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§µÈÌîÁÏ»Î¡¡ÉáÃÊ¤È°ã¤¦´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌîµå¤È¸þ¤¹ç¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Ç¯1Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤ò½Ð¤¹µ¡²ñ¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥×¥é¥¹¦Á¤Çº£¸å¤Ë·Ò¤¬¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£