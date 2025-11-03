元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那さん（29）が、2025年10月30日、夫で男子バレーボールの西田有志選手（25）のYouTubeに登場。西田選手への思いを明かす一幕があった。

「本当結婚できてよかったなと思う」

古賀さんと西田選手は22年12月に結婚を発表。25年7月に妊娠を報告した。

10月30日のYouTubeでは、夫婦がそろって登場。カメラマンに、妊娠してから西田選手が変わったか聞かれた古賀さんは、こう語った。

「めちゃくちゃ心配してくれます、体調を。最近、気持ち悪いとか増えてきて、めっちゃ心配してくれるし、『これやって』って言うと絶対やってくれる。一番得意な家事がトイレ掃除なんですよ。だからトイレ掃除を昨日もしてくれたし、私が腰が痛いと言ったら整体を予約してくれる」

古賀さんは「（西田選手に）いつも『本当私と結婚できてよかったね』って言うんですけど、冗談で」と言いつつ、「私も本当結婚できてよかったなと思う」と思いを明かした。

そして、こう続けた。

「他の人の話とか聞いてても、『あぁよかったー。有志はそんなことせんしな』って思いながら聞いたりとかしてる。こんな優しい人そうそういないと思うし、よかったです。子供できてからもずっと優しいだろうし」

コメント欄には「なんて尊い夫婦なんだ」「本当に幸せになる動画ありがとうございます 紗理那ちゃんが西田くんのこと『優しい、優しい』って言ってて本当に心がほわほわしました」「2人の惚気（最高すぎる）一生聞いてられる。幸せそうで、こっちも幸せになる」「西田家はこれからも平和でますます素敵な家族になっていくんだろうな。ファンとして楽しみです」などと書き込まれている。