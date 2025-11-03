秀樹さんから“一生懸命やってくれ”と

1949（昭和24）年11月3日、湯川秀樹氏のノーベル物理学賞受賞が決まった。日本人初のノーベル賞受賞者として、現在の認識では“偉人枠”であるものの、その素顔はいかなるものだったのか。かつて「京都の三悪妻」の1人に数えられた時期もあるスミ夫人の姿を通し、「週刊新潮」のバックナンバーから辿ってみよう。

＊＊＊

【写真】意志の強さが宿る瞳…清楚な美貌でも評判だった湯川スミ夫人

1949年の日本は2つの快挙に沸いた。水泳の古橋廣之進が全米水上選手権で樹立した世界新記録、そして湯川秀樹氏のノーベル物理学賞受賞である。戦後の混乱期で疲弊していた日本にとって、まさに光をもたらす吉報。1989年、78歳になっていた秀樹氏の妻、スミ（澄子）さんは、「週刊新潮」に対して当時をこう振り返っている。

湯川秀樹博士とスミ夫人（1965年11月撮影）

〈「10月でしたか、秀樹さんが大学（教授として教鞭をとっていた米コロンビア大学）から帰ってくると“なんだかノーベル賞がもらえるようだよ”と言うのです。彼のところに世界中の報道陣がやってきて、いろいろ取材されたというのです。正式な連絡が来たのはそれから間もなくのことでした」〉（「週刊新潮」1989年2月2日号）

当時のスミさんは、1981年に死去した秀樹氏の意志を継ぎ、世界連邦の国際運動で世界を飛び回っていた。スミさんによると、秀樹氏がこの運動に乗り出したのは昭和23年。パートナーはおなじくノーベル賞を受賞したアルベルト・アインシュタイン博士だった。

〈「秀樹さんは亡くなる間際まで、人類の幸福を考えていたのです。で、私も、彼が亡くなったあと、海外・国内を問わず、あちこちの会議や講演に出かけています。それは昭和23年、世界連邦の構想ができた時、秀樹さんから“一生懸命やってくれ”と言われたことの続きなのです」〉（同）

「先生は隠遁したかもしれない」

自らのビジョンを明確に持ち、実行する女性。秀樹氏にとって最大の転機とは、そんなスミさんとの結婚だったのではないかと語ったのは、哲学者の梅原猛氏である。

〈「自分の厭世観を克服するために、何か途方もなく大きなことを考えないと、バランスが取れないと研究を続けたのが中間子の理論だったと、湯川先生から聞いたことがあります。一方でスミさんは、無邪気で時に感情が表れやすい活発な方でした。あの奥さんでなければ、先生は隠遁したかもしれない。後のノーベル賞につながる論文も、まだ細かい部分を詰めたいという先生に、すぐに英語で発表してください、と勧めたのは奥さんです。天才でしたが引っ込み思案だった先生の才能を、外に表現する後押しでした」〉（「週刊新潮」2006年6月日1号「墓碑銘」）

スミさんは明治43年に大阪で生まれた。父親の玄洋氏は、現在も運営されている湯川胃腸病院の初代院長で、夏目漱石の『行人』（1912年）では「毎日午前中に回診する院長」である。

スミさんが3歳年上の秀樹氏と結婚したのは1932（昭和7）年、22歳の時。スミさんは結婚2日目、秀樹氏に学者の妻の心がけを仰ぎ、さらに“ノーベル賞は日本人でも貰えるか”と尋ねたという。

婿養子となった秀樹氏は、スミさんの実家から援助を受けて研究に勤しんだ。スミさんも秀樹氏の研究を最優先した。そうした内助が実を結んだのは、戦争を挟んで結婚から17年後のことだった。

「京都の三悪妻」と呼ばれた時期も

「日本初のノーベル賞受賞者」となった秀樹氏は表舞台に立つ時間が増えた。とはいえ、梅原氏の言葉にもあるように性格は“引っ込み思案”。スミさんが代役を務めるのは必然でもあったが、そのせいで世間では「京都の三悪妻」という言葉が囁かれるようになった。京都に居を置くその3人の妻とは、裏千家宗匠千宗室氏の嘉代子夫人、東本願寺法主大谷光暢氏の智子夫人、そしてスミさんである。

ただし、これを特集した「週刊新潮」（1958年12月22日号）によれば、〈もちろんこの「悪」は言葉通りのものではなく、いわば“力強きもの”、“トップレディー”を逆説的に表現したもの〉。スミさんの場合、秀樹氏に対する“内助”が、ノーベル賞受賞後は“外助”に変わったという指摘が相次いだという。「週刊新潮」の特集はその例を挙げている。

〈“外助”についての代表的な例を1つあげると、湯川博士は“歌”と“書”が得意で、しばしば色紙を書くが、その色紙にすぐスミ夫人が“絵”を描きそえることである〉（「週刊新潮」1958年12月22日号）

〈京大の教授連4、5人と湯川夫妻が一緒に祇園の某茶屋で会食をしたことがあるが、その席上、祇園一流の芸者たちを前にして同席の先生方が「奥さん、ひとさしお見せ下さいませんか」と声をかけると、スミ夫人は待っていましたといわんばかりに踊り出したというのだ〉（同）

「主役である夫よりも前に出る妻」と揶揄する向きがあったようだ。時は昭和20年代後半から30年代、「女は男を立てるべし」的な概念が優勢だった頃である。

日本の知性の代表になってしまった湯川博士

とはいえ、それがいくら時代の空気であっても、秀樹氏の気質を考慮しないわけにはいかない。秀樹氏と30年来の友人という人物は、こう証言した。

〈「彼は傷つきやすくて、周囲からの批判に対する恐怖心が強いもので、いつも憂鬱そうに見えました。例えば、ある時、彼が自宅の玄関の内側に立っていた時、中学生たちが通りかかったそうです。1人が表札を見て、“これが有名な湯川博士の家か。一体、今はどうしてはるんやろう”。すると他の一人が、“いや、とうの昔に死んではる”と答えたそうです。こんなたわいのないことにも深く傷つくような人でした。それは、若いころ名声を得たために、周りの声が気になりすぎるのです（後略）」〉（「週刊新潮」1981年9月24日号）

その背景にもやはり時代の空気があった。新聞記者時代に、秀樹氏の自伝『旅人』を代筆した作家の沢野久雄氏はこう述懐している。

〈「私は科学者・湯川さんの人間像を描き出すため、人間の色々な傷や痛み、弱みも書きたいと主張しました。ところが戦争に負けて4年目、日本中がまだ食うものもロクになく、人々が絶望とデカダンスの中にいたころ、ノーベル賞は希望の美しい光で、日本人全体が単純に湯川さんを神様か雲の上の人のように思ってしまった。あらゆる小学校や中学校で、湯川さんのように勉強しなきゃと校長先生が訓話して、湯川さんは、日本の知性の代表になってしまった」〉（同）

そして秀樹氏も自分の弱みを隠すようになったという。連載中、沢野氏との間に衝突が生じ、〈「ついに話は通じないで終わりましたが、初めて日本人でノーベル賞をもらった人は、凡俗の考え及ばない、身にまとわねばならぬガウンが必要だったんでしょう」〉（同）。

母は難しい部分を引き受けていた

素顔の秀樹氏が“神様”でも“雲の上の人”ではなかったことは、兄の貝塚茂樹・京大名誉教授も詳らかにしている。

〈「湯川が偉いというのは世間がいうだけで、兄弟から見ればみな平等。兄として湯川にもっといろいろ注意しておくべきこともあったと思う。が、人に忠告するというのは難しいね。あまり偉くなりすぎた弟をボロカスにいうのも、なんでしょう？」〉（「週刊新潮」1981年9月24日号）

天才だが、引っ込み思案で繊細な秀樹氏。京大名誉教授・上田正昭氏の言葉からは、そんな夫を守り続けていたスミさんの姿が浮かび上がる。

〈「湯川先生はスミさんを信用して任せていた。スミさんはまっすぐな人で、世間知らずのところもありました。悪口に加え、先生の知名度を利用する人が寄ってきて、苦労もしています」〉（「週刊新潮」2006年6月1日号「墓碑銘」）

昭和56年9月に秀樹氏が74歳で亡くなるまで、スミさんは6年半の看病を続けた。秀樹氏が看護婦を拒否したため、スミさんがトイレの世話も引き受けていたという。そんな母の姿を見ていたのは、長男で近世演劇研究家の湯川春洋氏。

〈「十人十色の見方はあるでしょうが、母は父を煩わせないために、難しい部分も引き受けたのだと思います」〉（同）

晩年は車いす生活となったスミさんだったが、活動は衰えなかった。

〈「昨（2005）年8月に胃がんとわかりましたが、体力的に手術は難しかった。それでも最期まで自らを貫いた満足の一生だと感じます」〉（同）

デイリー新潮編集部