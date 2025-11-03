藤田ニコルがクリスマスに元彼に別れを告げた過去を告白し、スタジオを驚かせた。

【映像】藤田ニコルの元カレ

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。

11月9日（日）夜9時より放送する『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、2年ぶりの5シーズン目となる。舞台を東京に移し、6組のカップル、男女計12名が参加し、シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。今回放送に先駆け、見届け人3人による特別番組が放送された。

番組内では、「別れたいのに別れられない経験はありますか？」というテーマでアンケート結果が紹介され、男性の「あり」が38％なのに対し、女性は58％と女性のほうが別れられない経験を持つという結果となった。陣内が「どうしてきた？今まで。別れたいなと思った時に」とニコルに尋ねると、ニコルは別れを切り出すことについて「体力いるもん」と明かし自身のエピソードを告白。

ニコルは、過去に彼氏と別れたいと思った時期が12月だったため、「クリスマスどうしようって悩んだことがあります。今、別れたいけど別れるって言ったら、なんかクリスマスかわいそうかな」と、別れを切り出すタイミングに悩んだことを明かした。 陣内から「クリスマス過ごしてあげる方が後々、心苦しくなるよ」と諭されるも、ニコルは「結果悩みに悩んでクリスマスにフリました」と告白、前田と陣内が驚くなか「一番最低かもしれない（笑）」と反省の意を示していた。

この時、別れを告げられた相手は、すでにクリスマスの予定を立て始めていたという。ニコルは、浮気されたわけでも、他に好きな人ができたわけでもないのに、「もう終わってる気がする」と感じるような「明確な別れたいがない時」の別れが難しいと明かし、別れ方についても自分から別れを切り出すよりも「言われる方がいい」と明かしていた。