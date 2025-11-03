夫の直してほしい部分を何度指摘しても、まったく改善されないとイライラしてしまいますよね。特に義母とのやりとりの際に、夫の悪い部分が発揮されてしまうとストレスが溜まってしまうでしょう。今回は、マイペースすぎる夫のせいで義母に嫌味を言われた話をご紹介いたします。

すぐに連絡しない夫

「夫はやさしいけどすごくマイペースで、楽観的な性格なんです。だからいつものんびりした夫に、神経質な私はヒヤヒヤさせられっぱなし。

この前、義母にみかんをたくさんいただいたのですが、お礼の連絡を夫がしてくれるというので任せておいたんです。でも結局夫は義母に連絡もせず、3日間が経過してしまいました……。もらい物のお礼は早くするのが礼儀なのに、なんの連絡もしないなんて失礼ですよね。夫の立場的には息子だから気にすることないと思うけど、私は嫁という立場なんだから、もう少し私への配慮をしてほしいのが本音。

夫に任せておいても信用できないので、私のほうからすぐに義母に連絡しましたが、『連絡がないから届いてないのかと思ったわ』と嫌味を言われて、すごくモヤモヤしちゃいましたね」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 頼んだことをすぐにやってくれないのってイラッとしちゃいますよね。特に義母が絡むことは責任を持ってやってくれないと、印象が悪くなるのはお嫁さんだというのを理解してほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。