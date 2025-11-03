ベビーザらスで紙おむつやベビーフードなど40品目が値下げ中！ママ・パパにうれしい「生活応援特価セール」は12月31日まで。
日本トイザらスは、2025年10月29日から12月31日まで、全国のトイザらス・ベビーザらスの店舗とオンラインストアで「生活応援特価セール」を開催しています。
おむつ・おしりふきなどが特別価格に
期間中、ベビーザらスのオリジナルブランド「ウルトラプラス」紙おむつやおしりふき、そのほかベビーフードなど、子育てに欠かせない40品目以上を特別価格で販売しています。
生活応援特価セールの開催日は、10月29日から12月31日まで。開催店舗は、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびオンラインストアになります。
紙おむつ、おしりふき、手口ふき、除菌シート、ベビーフード・ベビードリンクが対象商品です。
特価セール商品の一例を紹介します。
・ウルトラプラス紙おむつパンツ
Mサイズ48枚、Lサイズ42枚、BIGサイズ36枚入りです。いずれも、通常価格1049円のところ997円に。
・ウルトラプラス スヌーピーおしりふき・手口ふき・除菌シート
80枚×3個入りのおしりふきは、通常価格399円のところ297円に。
手口ふきと除菌シート（各80枚×3個入）は、通常価格499円のところ397円に。
・くちどけおこめぼー
7か月頃から食べられる「くちどけおこめぼー」は、いずれも通常価格409円のところ357円に。プレーン、緑のやさい赤のやさいの3種です。
・ベビービオ ベビースムージー
アップルキャロット、アップル・スィートポテト、アップル・ストロベリー・バニラ、アップル・オレンジ・バナナ、キウイ・マンゴー・ココナッツ、アップル・ブルーベリー・ストロベリー、洋なし・バナナ・きび、プルーンの味があります。
いずれも、通常価格299円のところ277円に。
その他の対象商品や詳細は公式サイトから確認できます。
なお、オンラインストアの通常価格は異なる場合があります。
ウルトラプラス紙おむつは、10月31日から有効のポイントカード会員向けダイレクトメールに掲載している価格とは異なり、本セール価格が正式な販売価格です。
店舗によって取扱商品、在庫数が異なります。
トイザらス単独店では特価商品の取り扱いは無く、宮崎店はセール対象外です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部