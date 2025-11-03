ベビーザらスで紙おむつやベビーフードなど40品目が値下げ中！ママ・パパにうれしい「生活応援特価セール」は12月31日まで。

日本トイザらスは、2025年10月29日から12月31日まで、全国のトイザらス・ベビーザらスの店舗とオンラインストアで「生活応援特価セール」を開催しています。

おむつ・おしりふきなどが特別価格に

期間中、ベビーザらスのオリジナルブランド「ウルトラプラス」紙おむつやおしりふき、そのほかベビーフードなど、子育てに欠かせない40品目以上を特別価格で販売しています。

生活応援特価セールの開催日は、10月29日から12月31日まで。開催店舗は、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびオンラインストアになります。

紙おむつ、おしりふき、手口ふき、除菌シート、ベビーフード・ベビードリンクが対象商品です。

特価セール商品の一例を紹介します。

・ウルトラプラス紙おむつパンツ

Mサイズ48枚、Lサイズ42枚、BIGサイズ36枚入りです。いずれも、通常価格1049円のところ997円に。

・ウルトラプラス スヌーピーおしりふき・手口ふき・除菌シート

80枚×3個入りのおしりふきは、通常価格399円のところ297円に。

手口ふきと除菌シート（各80枚×3個入）は、通常価格499円のところ397円に。

・くちどけおこめぼー

7か月頃から食べられる「くちどけおこめぼー」は、いずれも通常価格409円のところ357円に。プレーン、緑のやさい赤のやさいの3種です。

・ベビービオ ベビースムージー

アップルキャロット、アップル・スィートポテト、アップル・ストロベリー・バニラ、アップル・オレンジ・バナナ、キウイ・マンゴー・ココナッツ、アップル・ブルーベリー・ストロベリー、洋なし・バナナ・きび、プルーンの味があります。

いずれも、通常価格299円のところ277円に。

その他の対象商品や詳細は公式サイトから確認できます。

なお、オンラインストアの通常価格は異なる場合があります。

ウルトラプラス紙おむつは、10月31日から有効のポイントカード会員向けダイレクトメールに掲載している価格とは異なり、本セール価格が正式な販売価格です。

店舗によって取扱商品、在庫数が異なります。

トイザらス単独店では特価商品の取り扱いは無く、宮崎店はセール対象外です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部