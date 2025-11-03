スヌーピーのプレッピースタイルがかわいい！Brooks Brothers×PEANUTSのコラボハンカチが「スヌーピータウンショップ」に登場
好みのシャツにスヌーピーモチーフの刺しゅうやプリントを入れられる、ユニークなコラボで相性のよさを発揮した「Brooks Brothers(ブルックス ブラザーズ)」と「PEANUTS」。最新のコラボは、タオル素材やガーゼ素材のハンカチシリーズだ。10月初旬に「ブルックス ブラザーズ」にて販売がスタートしたこのコラボコレクションが、いよいよ「スヌーピータウンショップ」にも登場する。
【写真】Brooks Brothers×PEANUTSの最新コラボコレクションを見る
バラエティ豊かなラインナップには、アメリカントラッドの代名詞ともいえる「ブルックス ブラザーズ」の優等生ルックをまとったスヌーピーが描かれる。
約34×35センチの「ウォッシュタオル」(各1650円)は、大判ハンカチとして日常使いするほか、アウトドアや旅行などシーンを問わずに大活躍。
「タオルハンカチーフ」(各1320円)は、約25×25センチの使いやすいサイズ。キュートなスヌーピーの刺しゅうやアップリケがほどこされ、表と裏のデザインが異なるのも特徴。
約34×34センチと大判の「三重ガーゼハンカチ」(各1650円)は、レジメンタルストライプやマドラスチェックといったアメリカントラッドには欠かせないパターンを取り入れているのがポイント。
「ガーゼタオル」(各1320円)は小さめの約25×25センチ。表はガーゼ、裏はパイルで、筆記体のブランドロゴがスヌーピーモチーフとともにおしゃれなムードを醸し出している。
表はマイクロファイバー、裏はコットンのダブルフェイスになっている「スマホ拭き」(各1320円)は、表でスマホやメガネを拭けて、裏ではタオルとして使えるからとっても便利！かわいいスヌーピーをたっぷり楽しめるデザインも魅力だ。
以上のアイテムは「スヌーピータウンショップ」で販売中。ぜひ足を運んでみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
