何の動きが悪くなると「脳梗塞」を発症している疑いがある？医師が解説！

村上 友太（東京予防クリニック）
2011年福島県立医科大学医学部卒業。2013年福島県立医科大学脳神経外科学入局。星総合病院脳卒中センター長、福島県立医科大学脳神経外科学講座助教、青森新都市病院脳神経外科医長を歴任。2022年より東京予防クリニック院長として内科疾患や脳神経疾患、予防医療を中心に診療している。
脳神経外科専門医、脳卒中専門医、抗加齢医学専門医、健康経営エキスパートアドバイザー。
「脳梗塞」とは？
脳梗塞とは、脳の血管が狭くなったり、血管内に血の塊（血栓）が詰まったりすることで、詰まった部分より向こう側へ栄養となる血液を送ることができなくなり、結果として脳細胞が死んでしまう病気です。
脳梗塞の主な原因は、動脈硬化と血栓（血の塊）形成です。
動脈硬化は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病や、加齢現象によって、血管が硬くなって動脈の壁が厚くなった状態です。血管壁が徐々に厚くなるために、血液の通り道が狭くなってしまいます。
血栓（血の塊）は、不整脈や弁膜症などの心臓病や、長時間足を動かさないことなどによって作られます。何らかのきっかけで血栓が脳の血管の中に飛んでいくと、脳の血管が詰まる可能性があります。
脳梗塞は一度発症してしまうと、ダメージを受けた脳細胞は回復しません。そのため、速やかに治療を行うことと、発症予防および再発予防が重要です。これから詳しく解説していきます。
脳梗塞の前兆となる症状
脳梗塞の前兆となる症状には、一時的な脳梗塞の症状を呈する一過性脳虚血発作（TIA）というものがあります。
一過性脳虚血発作（TIA）
一過性脳虚血発作（TIA）とは、一時的に血液が脳の一部に行きわたらずに、手足の動きが悪くなったり（運動麻痺）、言葉をうまく話せなくなったり（構音障害）、目の前が真っ暗になったりするような神経症状が現れるものの、24時間以内に改善するもののことです。
一過性脳虚血発作は、脳梗塞の前兆と考えられており、これが起きるとその後に高確率で、いよいよ脳梗塞を発症してしまう危険性があります。とくに2日以内に発症しやすいと言われています。
実際には、この一時的に現れる症状の多くは数分から数十分程度で消失するため、様子を見ておこうかと油断しがちになります。しかし、早めから検査と治療を開始することで脳梗塞の発症予防につながるため、脳神経内科や脳神経外科を受診して相談してください。
すぐに病院へ行くべき「脳梗塞の症状」
ここまでは脳梗塞の症状を紹介してきました。
以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。
手足の動きが悪い、顔の動きが悪い、言葉をうまく話すことができない、手足のしびれが突然出現した場合は、脳神経内科・脳神経外科へ
これらのような脳梗塞の症状が、突然出現した際には、どんな症状でもすぐに医療機関を受診するようにしてください。日中に発症すると症状の変化があってわかりやすいのですが、寝ている時にも発症する可能性もあります。そのため、症状が突然起こるというのは、朝起きたらその症状に気がついたという状況でも構いません。脳梗塞を発症してから早い時間に治療を行うことで、血栓溶解療法や血栓回収術などの治療の選択肢が増えます。早期の治療によって症状が改善する可能性もあるので、ためらうことなく救急車を呼んで脳神経内科や脳神経外科のある病院を受診してください。
受診・予防の目安となる「脳梗塞の症状」のセルフチェック法
・手足の麻痺症状がある場合
・顔の麻痺症状がある場合
・喋りづらい症状がある場合
「脳梗塞の症状」についてよくある質問
ここまで脳梗塞の症状・予防法などを紹介しました。ここでは「脳梗塞の症状」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。
軽い脳梗塞の症状にはどんな症状がありますか？
村上 友太（むらかみ ゆうた）医師
一過性脳虚血発作では、一時的に手足の運動麻痺やしびれ、構音障害などの症状が数分から数十分程度で起こり、しばらくすると消失することがあります。た
ただし、一過性脳虚血発作は脳梗塞の前触れの症状であるため、軽い症状と言っても脳梗塞と同様の治療が必要となる場合があるため注意が必要です。
脳梗塞になりやすい人の特徴と発症すると現れる症状を教えて下さい。
村上 友太（むらかみ ゆうた）医師
脳梗塞を発症する可能性が高まる要素として、高齢者、生活習慣病（高血圧や脂質異常症、糖尿病など）のある人や、喫煙者、大量にお酒を飲む人、心房細動などの不整脈のある人などが挙げられます。発症すると現れる症状は、一般的な脳梗塞の症状と同様です。
編集部まとめ
脳梗塞は、何らかの理由で脳の血管が詰まることで、詰まった先にある脳細胞へ血液（栄養）が行き渡らないために脳機能が低下する病気です。脳梗塞を発症してしまうと、ダメージを受けた脳細胞の機能は回復しません。そのため、発症してしまった際には速やかに治療を行うことと、日頃から発症予防や再発予防を行うことがとても重要です。予防策で不足していることがある場合には、今からすぐにでも実行して脳梗塞の発症予防に努めてください。
