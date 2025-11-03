

【写真で見る】従来のようにレコーダーと接続せず、スマホやスマートテレビのアプリとしてテレビ番組を視聴する

パナソニックが2025年11月下旬、ネットワークレコーダー「miyotto（ミヨット）」UN-ST20Aを発売する。価格は5万5000円前後。月産1000台という控えめな数字だが、この製品にはレコーダー市場が縮小する中でパナソニックが見出した新たな勝ち筋が込められている。

レコーダー市場は前年比90%の768千台(2024年)と縮小が止まらない。配信コンテンツ市場が8割に迫る勢いで拡大する。家庭のテレビ視聴のあり方が、大きく変わりつつある。





「テレビがアプリになる」とは何か

そんな中、パナソニックが11月下旬に発売するネットワークレコーダー「miyotto（ミヨット）」UN-ST20Aは、「テレビを持たない層」と「テレビをがっつり観る層」という両極のターゲットを同時に狙う。価格は5万5000円前後、月産1000台という控えめな数字だが、縮小市場で見出した新たな勝ち筋が込められている。

miyottoを一言で表すと「テレビがアプリになる」製品だ。スマホでNetflixを観るように、テレビ番組もアプリで観る。操作感覚は動画配信サービスとほぼ同じだ。本体をアンテナにつなげば、あとはスマホ、タブレット、PCモニター、プロジェクターなど、あらゆる画面がテレビ受像機になる。テレビの形に縛られない"アプリ型テレビ"という新しい発想だ。



従来のようにレコーダーと接続せず、スマホやスマートテレビのアプリとしてテレビ番組を視聴する（筆者撮影）

パナソニックはテレビ向けにFire OSやGoogle TV、Android TV対応の専用アプリを新規開発した。スマホ・タブレット向けにはiOSとAndroid対応アプリも用意する。



スマートテレビ用のアプリは、動画配信アプリのような見た目でテレビ放送を視聴できる（筆者撮影）

寝室のプロジェクターで深夜ドラマを観たり、デスク横のモニターで昼のニュースを流したりできる。家の中なら、リビングと寝室で同時に別々の番組を観ることもできる。

外出先からのリモート視聴にも対応した。通勤中のスマホや出張先のホテル、移動中の電車内で、テレビ番組を観られる。録画した番組も外出先から視聴可能だ。本体は幅55mmのコンパクト設計で、ディスクドライブを省いた。HDMIケーブルも不要で、無線LANだけでデバイスとつながる。



Fire TV Stickを用意するだけで、モニターもスマートテレビ化できる（筆者撮影）

テレビの前に大きな箱を置く必要がないため、壁寄せスタンドやシンプルなインテリアを好む層に訴求する。

録画機能も充実している。3つの番組を同時に録画できる。容量は2TB。圧縮録画を使えば地上デジタル放送を約175時間分録り溜められる。外付けHDDを接続すれば容量を拡張できる。

ドラマやアニメを指定すれば、約90日分を自動で録画して古いものから消していく機能もある。



録画機能はDIGA（ディーガ）に準じている（筆者撮影）

nasne機能縮小で生まれた市場機会

実はこうした「ネットワーク経由でテレビを観る」製品には先駆者がいた。ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）が展開していた「nasne」だ。パナソニックの落合洋介氏も発表会で「偉大な先駆者」と評した。だが、機能縮小でユーザーが抱えていた不満を、miyottoが解消した形だ。

nasneはSIEからバッファローへの移管後、SIE製のリモート視聴機能の終了が予告されるなど機能縮小傾向にある。シングルチューナーで同時録画ができず、有線LANのみの接続、アカウントごとの有料課金といった制約もあった。

miyottoはこれらの課題をクリアした。3チューナー搭載で3番組同時録画が可能。無線LAN対応で配線不要。最新のFire OSやGoogle TVにも対応する。落合氏は「nasneの抱える課題をクリアして提供できている」と語った。

先行製品が機能縮小する中で、パナソニックは市場機会を見出した形だ。

miyottoが狙うのは、従来のレコーダーが取りこぼしてきた層だ。

パナソニックの担当者は発表会で「間取りやテレビ線の都合で設置が難しい」層を挙げた。テレビ受像機を置きたくても置けない、あるいはそもそも置く気がない。しかしスマホやタブレット、Fire TV Stickを挿したモニターでは、地上波が観られない。

従来のディーガはテレビとHDMI接続する前提のため、テレビを持たない層には売りようがなかった。

miyottoはこの層に地上波視聴の選択肢を提供する。本体をアンテナにつなぎ、手持ちのデバイスにアプリを入れるだけだ。



視聴デバイスの多様性でディーガと棲み分ける（筆者撮影）

Fire TV StickやAndroid TVデバイス、プロジェクター、スマホ、タブレット。どれでもテレビが観られる。

パナソニックが狙うのは、この層だけではない。もう一つのターゲットがある。

もう一つのターゲット「録画をがっつり使う層」

配信が8割に迫る時代に、録画需要はあるのか。パナソニックが2025年10月に実施した調査では、テレビ番組を視聴する10〜40代のうち38.9％が「よく録画する」と答えた。若い世代でも、4割近くが録画を使っている。

背景にあるのが「推し活」だ。好きなタレントや俳優の出演番組を追いかける人たちにとって、録画は欠かせない。

パナソニックが2024年12月に推し活をする人に調査したところ、79.5％が「出演番組を視聴する」と回答した。26.6％が「レコーダーは推し活充実に役立つアイテム」と答えている。

配信で観られる番組は限られる。TVerは1週間で消える。レギュラー番組なら毎週の録画予約が必要だ。

miyottoの「ドラマ・アニメ1クール自動録画」機能は、こうした層を狙っている。

月産1000台という販売目標について、パナソニックの担当者は「従来のレコーダーとは違う製品なので、反響をみながら目標値を流動的に変えていきたい」と語る。HDMI端子を持たない新しいカテゴリーの製品として、市場の反応を探る段階だ。

レコーダー市場は縮小しているが、テレビコンテンツの需要は消えていない。「テレビの前に置く箱」から「家中どこでも使えるハブ」へ。パナソニックのレコーダー再定義が始まった。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）