上皮内がん「ボーエン病」は放置するとどうなるかご存じですか？医師が監修！

ボーエン病は放置すると浸潤性のがんに進行する可能性があるため、がん化のメカニズムを理解することが重要です。進行の過程やリスク要因を知ることで、適切な時期に対応できるようになります。ここではがん化の仕組みと関連する要因について詳しく説明します。

監修医師：

松澤 宗範（青山メディカルクリニック）

ボーエン病のがん化について

ボーエン病は上皮内がんであり、適切な知識を持つことで、早期対応が可能になります。

上皮内がんから浸潤がんへの進行過程

ボーエン病は、表皮の有棘層から基底層にかけて異型細胞が存在するものの、基底膜は保たれている状態の上皮内がんです。この段階では、がん細胞は表皮内に限局しており、真皮への浸潤は認められません。しかし、時間の経過とともに、がん細胞が基底膜を破壊し、真皮層へと浸潤する可能性があります。

浸潤がんへの進行は段階的に起こります。まず、基底膜の一部に微細な破綻が生じ、少数のがん細胞が真皮浅層に侵入します。この初期浸潤の段階では、まだ症状の変化は軽微であることが多く、視診のみでは進行を判断することが困難な場合があります。

進行が続くと、真皮への浸潤がより深く、広範囲に及ぶようになります。この段階では、病変部位の硬化、隆起、潰瘍形成などの明らかな変化が現れ、有棘細胞がんとしての特徴を示すようになります。浸潤の深さが増すにつれて、リンパ節転移や遠隔転移のリスクも高まるため、早期の診断と治療が重要となります。

がん化のリスク要因と確率

浸潤性有棘細胞がんに進行する例は全体の約3～5％程度と報告されています。ただし、免疫抑制の有無や発生部位により個人差があります。ただし、この数値は病変の部位、患者さんの年齢、免疫状態、治療の有無などさまざまな要因により変動します。

がん化のリスクを高める要因として、まず病変の部位が挙げられます。陰部や口腔粘膜に発生したボーエン病は、体幹や四肢に発生したものと比較して浸潤がんへの進行率が高いとされています。また、病変の大きさも重要な要因であり、直径2cm以上の大きな病変では、進行のリスクが増加する傾向があります。

患者さん側の要因としては、高齢者、免疫抑制状態にある方、慢性的な炎症を繰り返している部位の病変などでリスクが高くなります。特に臓器移植後の免疫抑制薬使用患者さんや、HIV感染患者さんなどでは、より積極的な監視と治療が必要とされます。

治療を受けずに放置した場合のがん化リスクは、適切に治療された場合と比較して明らかに高くなります。そのため、ボーエン病と診断された際には、たとえ無症状であっても治療を検討することが重要です。

まとめ

ボーエン病は上皮内がんでありながら、放置すると浸潤がんに進行する可能性があるため、早期発見と適切な治療が不可欠です。初期症状は軽微で見過ごしやすいものの、境界明瞭な紅褐色斑や持続する鱗屑などの特徴的な所見を理解することで早期発見が可能となります。主な原因である紫外線暴露やHPV感染を踏まえた予防策の実践と、定期的な皮膚検診により、発症リスクの軽減と早期治療につなげることができるでしょう。

