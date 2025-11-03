ノジマは、「ノジマ まるひろ上尾SC店」を10月30日にオープンした。



●20％還元になるお得なセールも



「まるひろ上尾SC」は、JR上尾駅とペデストリアンデッキでつながるアクセス抜群の施設となっており、日々の暮らしから趣味の範囲まで幅広い店舗が揃っている。家電やスマホなど、デジタルに関する相談はノジマまで来店してほしいとのこと。



また、ノジマでは10月30日〜11月21日の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが20％還元になるお得なセールも開催する。さらに、ノジマアプリへの新規登録で、500円引きクーポンやBOXティッシュ、ノジマオリジナルエコバッグをプレゼントする。すでにノジマアプリを登録している人には、商品購入でコットンエコバッグをプレゼントする。



このほか、人気の商品を大特価で用意している。