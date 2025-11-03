グリーン車のあの快適さ、デスクやリビングで再現。足元から姿勢サポートで疲れ対策にも
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
長時間のデスクワークで疲れる身体。疲労軽減には姿勢サポート力に優れたチェアも有効ですが、数万〜10万円以上する製品はすぐに手が出ませんよね。
そんなときに試してほしいのがフットレストやオットマン。前傾姿勢を抑制できるなど、お手頃チェアでも快適性がアップします。特急列車やミニバンなどで経験がある人も多いのでは？
ということで今回は、machi-yaに登場した「PIO フットレスト」をご紹介。オットマンとフットレストの2way仕様で、太ももの圧迫解消と前傾姿勢の抑制効果により身体全体の負担を軽減してくれるのだそう。
おトクなセール情報もあったので、さっそく詳しく見ていきましょう。
つま先14度が良い姿勢をサポート
本製品の大きな特長がオットマン兼フットレストとして使える点。仕事など集中時はローポジションで、休憩などリラックスタイムにはハイポジションがオススメ。
ローポジションではつま先が14度だけ上に向くのがポイント。メーカー曰く、足を置いたときに最も心地よいと感じる角度なんだそう。
長時間のデスクワークでは気づかないうちに前傾姿勢になったり、仙骨座りになったりしがちなので足しっかり置くことで良い姿勢を維持しやすくなるそう。
ひいては疲れの軽減や集中力持続にもつながるので、この手のお手軽アイテムは意外と重要かもしれません。
便利で助かる工夫も
本体内部は空洞になっているので脱いだ靴やサンダルを収納可能。
オフィスで室内履きにする際など、見えない場所に収納できるのはエチケット的に嬉しい工夫ですね。
生地は撥水性に優れたタイプで液体汚れにも強くなっています。
選べる4色
カラーはインテリアに馴染ませやすいベージュ、オリーブ、グレー、ネイビーの4色展開。
価格は一般販売予定価格から25％OFFの8,250円（税・送料込み）からオーダー可能でしたので、気になった人は商品ページで詳細をチェックしてみてください。
＞＞足を置くだけでなんで楽になる？足置き台とオットマンでリラックス
Source: machi-ya