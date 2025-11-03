「強豪の日本を５−１で粉砕」「圧倒的に強い」リトルなでしこに大勝した前回覇者の“凄まじさ”に韓国メディアが衝撃！「世界を驚かせた」【U-17女子W杯】
モロッコで開催中のU-17女子ワールドカップで、連覇を目指す北朝鮮はラウンド16で日本と対戦。「事実上の決勝」との呼び声もあった大一番で、５−１の圧勝を飾った。
開始38秒で先制点を奪い、６分に追加点を奪うなど、序盤からリトルなでしこを叩きのめした北朝鮮の凄まじい強さに韓国メディアも驚愕。『スポーツ朝鮮』は「ディフェンディングチャンピオンである北朝鮮の圧倒的な強さ。強豪の日本を５−１で粉砕」した見出しを打ち、次のように報じた。
「北朝鮮女子の黄金世代は、強敵の日本を５−１で破り、準決勝に進出した。北朝鮮は昨年11月、ドミニカ共和国で開催されたU-17女子ワールドカップで強豪スペインを破って優勝した。U-20女子ワールドカップ優勝からわずか２か月後、U-17でも優勝を果たし、世界を驚かせた。１年後、モロッコで開催中のU-17ワールドカップでも、北朝鮮は圧倒的な強さを見せている」
同メディアは「北朝鮮は90分間で25本のシュートを放ち、そのうち９本は枠内シュートだった。対する日本は５本と（枠内）４本と、攻守両面で圧倒した」「今大会、12得点でわずか２失点と圧倒的なパフォーマンスを見せている」と続けた。
「国際試合への出場が少なく、閉鎖的な組織運営にもかかわらず、北朝鮮女子代表は年代別大会を制覇し、今年もその強さを見せつけ、世界のサッカー界を驚かせている」
連覇まであと２勝となった北朝鮮は準決勝でブラジルと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的な敗戦だ」「圧倒的だった日本が…」リトルなでしこ、まさかの１−５大敗に韓国メディアが唖然「北朝鮮のフィジカルと闘志に打ち砕かれた」【U-17女子W杯】
開始38秒で先制点を奪い、６分に追加点を奪うなど、序盤からリトルなでしこを叩きのめした北朝鮮の凄まじい強さに韓国メディアも驚愕。『スポーツ朝鮮』は「ディフェンディングチャンピオンである北朝鮮の圧倒的な強さ。強豪の日本を５−１で粉砕」した見出しを打ち、次のように報じた。
同メディアは「北朝鮮は90分間で25本のシュートを放ち、そのうち９本は枠内シュートだった。対する日本は５本と（枠内）４本と、攻守両面で圧倒した」「今大会、12得点でわずか２失点と圧倒的なパフォーマンスを見せている」と続けた。
「国際試合への出場が少なく、閉鎖的な組織運営にもかかわらず、北朝鮮女子代表は年代別大会を制覇し、今年もその強さを見せつけ、世界のサッカー界を驚かせている」
連覇まであと２勝となった北朝鮮は準決勝でブラジルと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的な敗戦だ」「圧倒的だった日本が…」リトルなでしこ、まさかの１−５大敗に韓国メディアが唖然「北朝鮮のフィジカルと闘志に打ち砕かれた」【U-17女子W杯】