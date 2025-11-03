こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

すっかり肌寒くなり、そろそろ長袖の出番ですね。Hanesの「KURO」シリーズに、この25年秋冬、待望のロングスリーブTシャツ「Hanes T-SHIRTS KUROクルーネックロングスリーブTシャツ」が加わりました。

洗濯しても色褪せにくい独自の「先染めBLACK」と、7.0オンスの厚手生地で着心地も抜群。型崩れしにくく透けにくい上質な黒ロンTは、まさに今の季節に最適です。

先染めBLACKが生み出す、色褪せない深い黒

Hanes KUROの最大の特徴は、独自製法による「先染めBLACK」です。通常の後染めと違い、生地になる前段階の糸の状態で染色することで、繊維の奥まで色が浸透。

この技術により、洗濯を繰り返しても色褪せしにくく、購入時の深い黒色を長期間キープすることができます。

また、先染めによって生地に嵩高性と柔らかさが生まれ、肌触りも格段に向上。毛羽立ちも少ないため、見た目の美しさも持続します。

着心地を追求した、こだわりの仕様

脇に縫い目のない丸胴仕様は、縫い目の肌当たりを解消し、動きやすさを実現。首元には従来のタグではなく、身生地同色でネームデザインをプリントするタグレス仕様を採用。チクチクする不快感から解放されます。

袖口はリブ仕様になっており、たくし上げるなどのアレンジも可能。裾部分にはブラインドステッチを使用し、クリーンな印象に仕上げています。

アメリカンスタイルの絶妙なシルエット

身幅と袖幅にゆとりを持たせたアメリカンスタイルのシルエットは、リラックスした着心地を提供します。ラウンド形状のクルーネックは、首元を締め付けず快適。

生地は3P-T（3枚入りパックTシャツ）7.0オンスで使用している糸を双糸にして編み立てた、綿100%の7.0オンスの厚みを採用。

1枚でも透けにくく、型崩れしにくい仕様です。S〜2XLまでの豊富なサイズ展開で、自分にぴったりの1着が見つかります。

秋冬コーデの主役に。長く愛せるこだわりの1着

“THE BEST OF BLACK-T”を追求したHanes KURO。新登場のロングスリーブTシャツ「Hanes T-SHIRTS KUROクルーネックロングスリーブTシャツ」は、まさに今の肌寒い季節に活躍するアイテムです。

色褪せにくい「先染めBLACK」と、7.0オンスの型崩れしにくいタフな生地は、洗濯を繰り返しても購入時の深い黒と美しいシルエットを長期間キープ。

1枚でもインナーとしても重宝し、この秋冬だけでなく春先までシーズンを通して長く愛用できますよ。

