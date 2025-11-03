ロッテは3日、来季のコーチングスタッフが決まったと発表した。1軍はサブロー新監督（49）の下、光山英和氏（59）がヘッドコーチとチーフバッテリーコーチを兼務。新たに西岡剛氏（41）がチーフ打撃コーチ兼走塁コーチ、松山秀明氏（58）がチーフ内野守備走塁コーチ、小林宏之氏（47）が投手コーチに就任した。

2軍では今季限りで引退した美馬学氏（39）が投手コーチを務める。

【1軍】

・監督 サブロー（49）背番号「86」

・ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ 光山英和（59）背番号「90」

・チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ 西岡剛（41）背番号「77」

・チーフ内野守備走塁コーチ 松山秀明（58）背番号「80」

・投手コーチ 黒木知宏（51）背番号「84」

・投手コーチ 小林宏之（47）背番号「71」

・打撃コーチ 栗原健太（43）背番号「88」

・バッテリーコーチ 江村直也（33）背番号「76」

・内野守備・走塁コーチ 根元俊一（42）背番号「87」

・外野守備・走塁コーチ 伊志嶺翔大（37）背番号「74」

【2軍】

・監督 福浦和也（49）背番号「70」

・投手コーチ 大隣憲司（40）背番号「78」

・投手コーチ 松永昂大（37）背番号「79」

・投手コーチ 美馬学（39）背番号「81」

・育成投手コーチ兼投手コーチ 南昌輝（36）背番号「85」

・打撃コーチ 堀幸一（56）背番号「75」

・打撃コーチ 細谷圭（37）背番号「82」

・バッテリーコーチ 金澤岳（41）背番号「73」

・内野守備・走塁コーチ 三木亮（34）背番号「72」

・外野守備・走塁コーチ 諸積兼司（56）背番号「83」

【コーディネーター】

・1軍投手コーディネーター 建山義紀（49）

・2軍投手コーディネーター 川井貴志（49）

・打撃コーディネーター 矢沢大智（26）

・守備コーディネーター 小坂誠（52）