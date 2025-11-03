元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が2日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。スポーツ選手にインタビューする女性アナウンサーについて語った。

今回行われた企画は「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」。触れても面白くできないデリケートな部分、通称「柔らかい部分」にまつわるエピソードを出演者が披露。イジッていいのか、イジッてはいけない柔らかい話なのかを高野が判定するというもの。

アナウンサーにまつわるエピソードとして、「女性アナウンサーが選手にインタビューする時、パッと見つけた時の表情と第一声で、2人の関係性が分かる気がする」と中川アナ。MCの千鳥ノブから「もしかして付き合ってるんじゃないかみたいな？」と問われると、「試合終わりの爽快感で選手は入ってくるので、我慢できないんですよ、知り合いだから。出ちゃってる。そこが凄く分かりやすいポイント」と話した。

ノブが「公表してない恋愛は柔らかい？」と振ると、高野は「柔らかいでしょ、そんなもの！テレビとかで話すな！そこ注目するようになるぞ！」とツッコんで笑わせた。