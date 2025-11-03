その年のヒット商品をランキング化し、発表する日経トレンディ（日経BP）の「2025年ヒット商品ベスト30」「2026年ヒット予測100」先行発表会が3日に都内で行われ、「今年の顔」としてフリーアナウンサーの森香澄（30）が選出された。

2019年4月、アナウンサーとしてテレビ東京に入社し、23年3月31日で同社を退社。タレントとしてさまざまな情報バラエティ番組に出演し、ドラマ主演も務めるなど幅広く活躍している。

純白のドレス姿で登場。「恐れ多いと言いますか、本当に身の引き締まる思いだった」と選出された喜びを語った。フリーアナウンサーになって約3年。「本当に何の計画もなくて何も決まっていない状態で、とりあえずみたいな感じで辞めてしまった」と回顧。「今年の顔」として「今ここに立てていることが凄く光栄です。本当にうれしいです」と笑顔を見せた。

たくさんのオファーを受け、真摯に向き合って駆け抜けた1年間。来年は「30代にも突入したので、こういうことやりたいとか自分から何か発信することも増えていけばいいなと思ってます」と挑戦を続ける。

森とともに「今年の顔」としてラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HIが選出。「来年の顔」として俳優の宮世琉弥。今回から新設された「今年の音」として3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」が選出された。