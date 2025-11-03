INI密着映画、『紅白歌合戦』めぐる“緊迫シーン”は“隠し撮り”「臨場感やばかった」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が3日、都内で行われたドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE 『I Need I』」公開記念舞台あいさつに登壇。メンバーと監督が、『紅白歌合戦』をめぐる緊迫シーンの舞台裏を明かした。
【写真】端正な笑顔！手を振るINI・田島将吾
尾崎は「ネタバレになっちゃうかも」と配慮しつつ、「紅白に出るか、出ないかの会議みたいなのをしているときに、隠し撮りしていて、臨場感やばかった。びっくりしました」と言及。躍動的なカメラワークを池崎が再現した。
すると、同シーンについて、榊原有佑監督が「いつメンバーに（2024年の『紅白歌合戦』への出演がかなわなかったか）伝えるかは聞いていて『その日、カメラ回せないです』と。ただ、後日、『こっそり撮りました。これは使えないと思うのですが』と、資料としていただいたのですが、（最終的に）使われました」と経緯を説明した。
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトルには「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点からはじまり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）の皆さんとともに過ごしてきた中でお互いが必要な存在（need）となっていくという思いが込められている。
MCは、ニューヨークの屋敷裕政が務めた。会場では、サプライズケーキを用意し、INIの4周年当日を祝福した。
尾崎は「ネタバレになっちゃうかも」と配慮しつつ、「紅白に出るか、出ないかの会議みたいなのをしているときに、隠し撮りしていて、臨場感やばかった。びっくりしました」と言及。躍動的なカメラワークを池崎が再現した。
すると、同シーンについて、榊原有佑監督が「いつメンバーに（2024年の『紅白歌合戦』への出演がかなわなかったか）伝えるかは聞いていて『その日、カメラ回せないです』と。ただ、後日、『こっそり撮りました。これは使えないと思うのですが』と、資料としていただいたのですが、（最終的に）使われました」と経緯を説明した。
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトルには「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点からはじまり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）の皆さんとともに過ごしてきた中でお互いが必要な存在（need）となっていくという思いが込められている。
MCは、ニューヨークの屋敷裕政が務めた。会場では、サプライズケーキを用意し、INIの4周年当日を祝福した。