「高須克弥」院長と漫画家「西原理恵子」…二人合わせて「140歳カップル」が語る″最期の迎え方″

二人合わせて「140歳カップル」が語る″最期の迎え方″

「克弥が必死に働いている姿を見ているから、私も働こうってエネルギーをもらってる。いうならば私たちの関係は、″推しとオタク″みたいなもんです（笑）」

美容医療の第一人者で『高須クリニック』院長・高須克弥氏（80）と漫画家・西原理恵子氏（60）は、’12年の交際宣言から今年で13年を迎えた。

’14年にガンが判明した高須氏は治療を受けながら今もクリニックで働き続けている。西原氏はそんな高須氏との日常を『ダーリンは70歳』シリーズ（小学館）にて連載中。二人は現在、高須氏が都内で過ごす週末を中心に時間を共にしている事実婚状態だ。

西原「最初は交際宣言をするつもりなんてなかったんです。でも、彼が定宿にしているホテルでキスしているところをパパラッチに撮られて、週刊誌の『女性セブン』に持ち込まれた。私は漫画家デビューが小学館だったから、馴染みの担当者が連絡をくれたんです」

高須「週刊誌に出されるんなら、こっちから先に出しちゃえ！ ってね」

西原氏は週刊誌に自分たちの熱愛写真を届けたことを喜んだ！？

西原「克弥は『ＦＲＩＤＡＹ』の編集長、私は『週刊文春』の編集長にそれぞれ『（女性セブンと）同じ写真が持ち込まれていないですか？』って電話して。そしたら、小学館の担当者から、『火を消そうとしてるのに、なんでわざわざ話を広めるんですか！』って怒られました（笑）」

高須「僕、そういうことに憧れていたの。昔、丹波哲郎さん（享年84）に隠し子がいるっていう話があって、それを記者に聞かれた丹波さんは、『知らんのはアンタだけだ。みんな知っとる。だから″隠し子″ではない！』って堂々と言い切ってて、カッコよかった」

西原「私は”Ｗ不倫”とか、事実でないことを書かれるのがイヤだった。お互い独身だし何の問題もないから、放っておけばいいって思ってたんだけど……」

高須「週刊誌に抜かれるくらいならこっちから出したいじゃないですか。だから女性セブンに『熱愛対談する』って言ったら、結果的にそれが交際宣言という形になりました」

西原「正直、あの時ちょっと嬉しかった（笑）。当時の私は40歳過ぎ。その年齢であれば、100回くらいＳＥＸしていても、オトコに『付き合っていない』と言われれば、それで終わる話。付き合う約束をしてないし、カノジョだっていう感覚も持っていなかったから、『あっ、私、カノジョなんだ』って」

距離が縮まったのは、交際宣言よりもさらに前に遡る。高須氏は妻・シヅ氏を’10年に、西原氏は前夫・鴨志田穣氏を’07年に亡くし、家族ぐるみの交流があった二人は文通を始めるようになったのだ。

高須「僕はもともと、西原の漫画『ぼくんち』のファンだった。ある時、雑誌を読んでいたら西原が〈今いちばん会いたい人は高須クリニックの院長〉って書いてくれていて。それで僕からファンレターを送ったんです」

西原「克弥は私が『もう腹パンじゃぁ』っていうくらいネタの宝庫で、面白さの通知表があるなら″トリプルＡ″なんです（笑）。私の漫画をすごく好きでいてくれて、描いている人間としてはとても嬉しいこと。だから、私たちはカップル以前に″推しとオタク″なのよ」

高須「僕にはね、認めてくれる人がいないんです。教師や同級生、業界の人たちもたいてい、『高須は変わっとる。自分たちとは違う』って変わり者扱いする。けど、そんな僕をネタにしてもらえるなんて最高じゃないですか」

西原「漫画を描いたら最初に見てもらうのが克弥なんです。誰よりも先にＬＩＮＥで送る。それが私からのプレゼントなんです。だって、もうこの人に欲しいモノなんてないから」

『FRIDAY』2025年11月７日号より