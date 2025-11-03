緒月月緒さん（仮名）の人生は波瀾万丈だ。血の繋がっていない父と母が離婚した後には、母の浪費癖に悩まされ、18歳から風俗嬢として働いた。そんな月緒さんが失踪した父親と再会を果たしたのは、遺体安置所。姿を消した日から続いた混乱は終わりを迎えたが、自分を愛してくれた父の死を前に、月緒さんは動揺を隠せなかった。

警察庁発表のデータでは、2023年における行方不明者は9万144人で、同年中に所在確認などがされたのは8万8470人。しかしそこには死亡者も含まれる──。

身近な人の失踪と死を経験した"残された人"は、その後の人生にどんな影響があるのか。フリー編集者&ライターとして活躍する松本祐貴氏が、失踪経験者やその家族の話をもとに執筆した『ルポ失踪 逃げた人間はどのような人生を送っているのか？』（星海社）から一部抜粋して再構成。【全2回の第2回。第1回から読む】

＊ ＊ ＊

「人はいつかいなくなる」残された家族の言葉

結局、月緒にとって父の失踪と死はどのようなものだったのだろう。

── 父親が失踪した3月から死亡がわかる7月まで、残された家族としての気持ちはどうでしたか？

「お父さんはうつ病だと感じていましたが、死ぬと思っていませんでした。どこかで生きていてくれると楽観視していました」

── 死を聞いたときは？

「『あのお父さんが本当に死ぬんだ』とぼんやりしました」

── ほかに感想はありましたか？

「人間の心が折れたときはもろいですね。あれだけ家族に暴力をふるってた人が、死んで

しまうんですから」

── お父さんの失踪の前と後で、月緒さんに変化はありましたか？

「恋愛、死別などの人との別れに対して、なにも思わなくなりました。人は、いつかいなくなります」

── 経験したことがある人にしか言えない言葉ですね。

「そうですね。もうひとつ言いたいのは『救えない命に対してはなにも言ってはいけない』ということです」

父がいたら、何と声をかけるか

── 人の生き死にに立ち会う運命のもとに月緒さんは生まれたんですよ。もし失踪したお父さんと話せたなら、なんと声をかけますか」

「お父さんのことは、今でも悲しいし、バカだなと思います。私にひと言『助けて』と言ってくれれば、お父さんが生きていけるだけのお金を稼いだのに……」

── そうですね。月緒さんならできましたね。

「お父さんの死に方は昔の『昭和枯れすすき』ですよ。それにお父さんは趣味もなく、仕事ひと筋でした。趣味、やりがい、性欲がなかったんです。私は人の顔をみるとわかります。お父さんはきっと勃ちが悪いと思います」

照れ隠しに冗談を交えているが、月緒の気持ちは伝わってきた。父親の死を話せるようになっただけでも、どん底からは立ち直れている。最後に月緒自身の生き方にも触れてみたい。

非常に合理的な考え方は、若いときに風俗で働いていて身についた。

「悩んでいても、お店には出勤しなきゃいけないんです。お金を稼がなきゃいけないんで す。若い頃はナンバー3ぐらいに入る人気嬢でした。お客さんが来るので休めない。そんなときでも『自分で選んだ仕事だから責任を持とう』と思いました」

月緒が持つ強さは、実は父が持っていた責任感を引き継いでいるのではないだろうか。 そして、その背景には父からの愛情があるのではと私は感じ始めていた。

父からの愛情と暴力と

父の死後、母親と妹と一緒に父の社員寮の片付けに行った。

「雑誌がたくさん出てきました。20代の私は自分で言うのもなんですが、売れっ子嬢だったので、そっち系の雑誌によくグラビアが載っていました。その雑誌をお父さんは集めていてくれたんです。この仕事はお父さんに伝えてないので、偶然見つけたんだと思います。当時の源氏名は飼い猫の名前でした」

きっと父親は娘のことが愛おしくて仕方なかったに違いない。

「遺書はなかったんですが、代わりに私が小学2年生のときに渡した手紙が出てきました。 『お仕事をいっぱいがんばっているお父さん。ときどきは月緒と遊んでね』といった他愛のない内容の手紙です。ほかに私の七五三の写真が出てきました」

父は、月緒が9歳のときに離婚をしてからずっとそれを持って働いていた。月緒は特に兄弟の中でも大事にされていた。

「小さなころは、バイク好きのお父さんが近所の子どもをあつめて9人乗りぐらいして、落ちたらキャッキャと笑っていました。会社を休んで兄弟みんなを遊園地に連れて行くこともありました。夏はおじいちゃんの家で、軽トラにビニールシートを張ったプールで遊んでいました。お父さんは、いっぱい遊んでくれた思い出があります」

とてもいい父親に思えるが……。

「子煩悩でしたけど、暴力もありました。小学2年生ぐらいのとき、お母さんにイヤリン グを買ってもらって、お父さんに『ねー、見て見て！』とはしゃいだら、いきなり殴られました。体をもたれて振り回されることもありましたね。私が欲しいものを遠慮してると『遠慮するんじゃねーよ』と叩かれて育ちました。わかりやすく言えば漫画『じゃりン子チエ』のテツです。でも、テツとは違い働いてお金を持って帰ってきてくれました」

困っている人を見ると放って置くことができない男だった。

家族旅行で冬山に行ったときのことだ。整備士の資格を持つ父は、雪に埋もれて動けなくなっているほかの車をひとりで助けてあげた。その間、家族は寒い車の中で待たされていた。

娘が生きる原動力

最後に、月緒が生きていく原動力を聞いてみた。

「酒ですね。日々、お金に困らずに明日飲むためのお金を稼ぐのが理想です。ショーが重なると飲まないですが、人と楽しく食事をすることが、頑張って働くことにつながっています。使えるお金を我慢することなく、美味しいものを食べる。旅行に行くのが目標です。10年20年先は、考えてもわからないので、とりあえずお金を貯めています」

失踪した父とは死別したが、娘は今日もこの世で生き残っている。その成長した姿を父は見守っていてくれるだろう。父にとっては自慢の娘だったに違いない。離婚はしたが、成年するまで養育費を払い、父親は子どもたちを立派に育て上げたのだ。そんな父に生きてほしかったからこそ、月緒は手厳しい言葉を送る。

「お父さんは死ぬ覚悟より、生きる覚悟を決めるべきでした。私は生命力が強い人がタイプです。私の理想は『シティーハンター』の冴羽冴羽獠なんですから。お父さんにもあれぐらいスケベで、かっこよくいてほしかったです」

（了。第1回を読む）

【著者プロフィール】

松本祐貴（まつもと・ゆうき）

1977年、大阪府生まれ。雑誌記者、出版社勤務を経て、フリー編集者＆ライターに。人物インタビュー、ルポ、医療など幅広いジャンルで執筆・編集を手がける。近年は失踪や孤立といった社会的テーマに注力。著書に『泥酔夫婦 世界一周』(オークラ出版)、『DIY葬儀ハンドブック』(駒草出版)などブックライターとしても多数の作品に関わる。趣味は旅とワイン。