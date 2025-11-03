YouTuber¡Ö¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¡×¤Ï"Â¨Æþ±¡"¤Ë"·ãÊÑ"¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡ÄÂç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ò¹¯Èï³²¤È¼ûÍ×
¡¡11·î3Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖºÇ¶¯Âç¿©¤¤²¦·èÄêÀï2025½©¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Á°¿È¤Ï1989Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤´ë²è¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇòÅÄ¡Ê46¡Ë¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡Ê39¡Ë¡¢¤â¤¨¤¢¤º¤Ê¤É"¥¹¥¿¡¼"¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆSNS¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÂç¿©¤¤¤Ï¥ª¥ï¥³¥ó¡©¥Æ¥ìÅìÈÖÁÈ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤âÈãÈ½¥º¥é¥ê ÉÔËþ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡Âç¿©¤¤ÁÐ»Ò»ÐËå¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ö¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¡×¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿56Ëü¿Í¡Ë¤¬10·î24Æü¡¢SNS¤Ç°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¤òÊó¹ð¡£»Ð¤Î¾®Ìî¤«¤³¡Ê34¡Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡¢Ëå¤Î¤¢¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀè·î¤è¤êÂÎÄ´¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤êÂ¨»þÆþ±¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢2¿Í¤È¤â¡Ö¸½ºß¤Ï¡¢°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÂÎÄ´¤Î²óÉü¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸µ¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤Ï¡©
¡¡2023Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤Á¤Ê¤ê¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯30¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¾¤Ç¡Ô¹ø¤Î°µÇ÷¹üÀÞ¡Üµñ¿©µ¤Ì£¤Î°ÙÆþ±¡2½µ´ÖÌÜ¡£¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£Æ±Ç¯3·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿û¸¶½éÂå¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯59¡Ë¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¿©¤¤¤È¤Î´ØÏ¢À¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2010Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¸µ¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ô²á¿©ÓÒÅÇ¤ÎÎÌ¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢ÅÇ¤½Ð¤¹µ»½Ñ¤ËÄ¹¤±¤¿¤´¤¯°ìÉô¤Î¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥óÀÝ¿©¾ã³²¼Ô¡×¤Î¤ß¤¬Áª¤Ð¤ì¤·¡Ö¥È¥Ã¥×¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤È¿´¤Î·ò¹¯¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤é¡£¡Õ¤ÈÂç¿©¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤òË½Ïª¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÊÌ¤ÎÂç¿©¤¤´ë²è¤Ë»²²Ã·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¡¢Âç²ñ¤ÎÁ°¤Ë°ß¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë½àÈ÷¤ò¤·¡¢ÅÇ¤½Ð¤¹ÊýË¡¤äÉáÃÊ¤Ï¾¯¿©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æ·ãÂÀ¤ê¤·¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë´°¿©¤¹¤ë»Ñ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÂÎ¼Á¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈà½÷¤ËÂç¿©¤¤¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÖNumber Web¡×¡Ê2022Ç¯11·î30Æü¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âç¿©¤¤½÷²¦¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥éº´Æ£¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÂç¿©¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¡ÔºÇ¶á¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£Ãæ¤Ë¤ÏÉ½¸þ¤¤Î°ß¤ÎÍÆÎÌ¤È¼ÂºÝ¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÌ¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡©¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÂç¿©¤¤¤Ï¥ª¥ï¥³¥ó¡©¥Æ¥ìÅìÈÖÁÈ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤âÈãÈ½¥º¥é¥ê ÉÔËþ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡£