◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都競馬場・ダート１８００メートル）

サイモンザナドゥ（牡５歳、栗東・小林真也厩舎、父アジアエクスプレス）に期待する。２勝クラス突破後からオープン入りまでに１４戦を要したが、ここ最近の充実ぶりが著しい。２走前の博多Ｓは４コーナー手前から促されると、反応よくスッと３番手に進出。直線は追えば追うほど伸びそうな手応えで、上がり最速３６秒８の末脚を繰り出して首差で差し切ってオープン入りを決めた。

前走のシリウスＳで重賞に初挑戦。勝ち馬の大外強襲に屈したものの、中団から長くいい脚を使って最後まで伸び続けて２着。十分にめどが立つ内容だった。

３か月ぶりを使われた上積みは大きく、この中間は引き締まった好馬体が目に留まる。１０月３０日の１週前追い切りは栗東・ＣＷコースでミステリーウェイ（７歳オープン）と併せ馬。調教で動くタイプではなく、先行して遅れたが、この馬らしい力強い動きだった。京都は【１・２・２・４】と相性のいい舞台。メンバーはそろったが、初タイトルのチャンスはこの馬にも十分にある。（山本 理貴）