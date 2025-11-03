プロ野球オリックスの頓宮裕真捕手（28）が3日放送のフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）にVTR出演。ワールドシリーズ（WS）で連覇を果たし、MVPを獲得したドジャース・山本由伸投手（27）の幼少期の素顔を明かした。

オリックスで共にプレーした頓宮は山本とは同じ岡山市備前市出身で、実家が隣同士の幼なじみだったという。

山本のMVP獲得については「いやあ〜僕んちもなんかリフォームしてほしいなと」と冗談めかして語ると、「凄いです、うれしいです」と祝福した。

2人が野球を共にするようになったのは「小学校入ってヨッシー（山本）が1年生、2年生ぐらいで野球少年団に」と言い、自宅リビングからは山本家の駐車場が見えており、山本は最初は捕手だったが「壁当てする時はピッチャーで。印象があります」と打ち明けた。

当時の山本は「小学校の時だけ見ると体も細いですし、僕がおる時は内野とかやって試合には出てましたね」と頓宮。印象については「いやめっちゃ負けず嫌いで。練習はめちゃくちゃしてるイメージはめちゃくちゃあります」と回想した。

「打てなかったり、エラーとかして悔しそうにしているのは、よく見ました」と証言、「小学生でそういうのはなかなかないと思うんですけれども」と振り返った。