ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が3日放送のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。着用のTシャツにスタジオがざわつく場面があった。

この日はドジャースのワールドシリーズ連覇、日本人トリオの活躍を特集。五十嵐氏は解説者の立場で今回の偉業をさまざまな角度から解説した。

そんな中、終盤、板倉朋希アナから「さっきから、五十嵐さんのバストショットが映った時、気になった視聴者の方もいるかと思いますが、これ…」と五十嵐が着用していたTシャツについて指摘。スタジオから「これ何で持ってるの？」「どういうルートで？」「なんで今、着てるの？」などの声が上がる中、五十嵐氏は「すみません、ありがとうございます。ドジャースの選手がチャンピオンになった瞬間に着ていたTシャツ」と明かし、「World Series CHAMPIONS LA Dodgers 2025」とプリントされたTシャツを見せた。

長嶋一茂は「なんで持ってるの？2025年って今年のじゃん。なんで持ってるの？」と詰め寄ると、五十嵐氏は「今お借りしてます。これから販売もされるし、日本でも」と説明。「別に、僕それのために来たわけじゃないですけど。ビールかけの時ってみんな着てたじゃないですか」と続けると、長嶋は「いや、俺なんで着てるのか、いや俺も欲しいなと思って。ていうかアメリカから誰か持ってきたのかなと思って」とせん望のまなざし。

「アメリカから誰か持ってきたのかと」「昨日、行ってたのかと思いました」とスタジオがザワザワ。優勝のセレモニーの様子が流れると、五十嵐氏は「この瞬間に着てたやつ。全く同じものです」と胸を張り、「お借りしてきたので、今、着させていただいています。ドジャースの選手、関係者以外にたぶん僕だけじゃないですか。ありがとうございます」と笑顔を見せた。

長嶋は「なかなか着れないよね。いいですね。羨ましいですね」ともらした。

玉川徹氏は「なんで俺、気づかなかったんだろう」と苦笑。五十嵐氏は「いや本当に、僕も触れちゃいけないのかなと思ってずっと触れなかったんですけど。これを調べていただきますと購入可能なので」と苦笑。販売元との関係についても追及されるも「全然（無関係）ではないんですけども。でも何かの思い出にね」と話していた。