高木豊のドラフト総括 セ・リーグ 後編

（前編：創価大の立石正広を引き当てた阪神などをどう評価した？｜「阪神・DeNA・巨人」編＞＞）

高木豊氏によるセ・リーグのドラフト総括後編。中日、広島、ヤクルトについて【◎、〇、△】の３段階で評価した。



中日の井上一樹監督（左）と握手をする、青山学院大の中西聖輝 photo by Sankei Visual





◆中日【◎】

１位 中西聖輝（投手／青山学院大）

２位 櫻井頼之介（投手／東北福祉大）

３位 篠粼国忠（投手／徳島インディゴソックス）

４位 能戸輝夢（外野手／明秀学園日立高）

５位 新保茉良（内野手／東北福祉大）

６位 花田旭（外野手／東洋大）

即戦力で期待の右腕、中西を１位で指名。さらに２位で櫻井、３位で篠粼といずれも右腕を指名した。巨人同様、先発投手陣の立て直しへの注力が鮮明になった。

「東都ではＮo.１の投手である中西を単独で指名できたのは大きいです。ただ、近年は東都出身の投手がほとんど活躍できていないんですよね。常広羽也斗（広島）、下村海翔（阪神）、草加勝（中日）、西舘勇陽（巨人）、西舘昂汰（ヤクルト）と、軒並みくすぶっています。やはり大学時代に投げ込んで、へたってしまっているのかもしれません。石田裕太郎（DeNA）はある程度結果を残していますが、彼は大学時代に登板過多になっていませんから。

中西には、そういった印象を変えてほしいです。素材はすごくいいですし、ピッチングがまとまっているので、即戦力として活躍してほしいですね。酷使されないだろうかという不安はありますが、それが解消されるのであればどんどん投げられるはずです。

２位の櫻井は高校時代（聖カタリナ高）から見ていますが、キレとコントロールが抜群です。球速もかなり上がってきていますし。それと、フィールディングやプレートさばきを見ていて、野球人としてのセンスも感じます。身長（175センチ）はあまり高くないので、噴き上がるような高めの真っすぐを磨くと面白いです。

３位の篠崎は体ががっちりしていて上背もあり、球威があります。フォークを決め球にしているので、リリーフで使えそうです。中日は野手が育ってきている一方、投手が不足気味なので、中西、櫻井、篠崎らはすぐに主軸になると思いますよ」

◆広島【〇】

１位 平川蓮（外野手／仙台大）

２位 齊藤汰直（投手／亜細亜大）

３位 勝田成（内野手／近畿大）

４位 工藤泰己（投手／北海学園大）

５位 赤木晴哉（投手／佛教大）

６位 西川篤夢（内野手／神村学園伊賀高）

７位 郄木快大（投手／中京大）

走攻守の能力が高く、長打力も秘めたスイッチヒッターの平川を１位で指名。日本ハムと競合したが、広島が交渉権を引き当てた。２位以降は大卒の投手を４人指名するなど、投手陣の強化を図った。

「平川の左打ちは非凡なものがあります。逆方向へ打つ時、なでるような打ち方ではなく引っ張るような形で打てるんです。

広島は野手を多く戦力外にしたので補強が必要だったとは思いますが、中村奨成らも成長してきていますし、野手にこだわる必要はなかったんじゃないのかなと。ただ、佐々木泰を外野に持っていき、立石（阪神が交渉権を獲得）をサードに持っていく構想もあったくらいなので、僕らが思っている以上に首脳陣は野手に困っていたんでしょうね。

齊藤はスケール感の大きさは感じますが、先ほどお話ししたように、やはり東都の投手で投げすぎていないか、ということが懸念点です。ただ、角度のある球を投げますし、球威があるので力を発揮できれば面白い存在になりそうです。

３位で指名した勝田もセンスを感じますけど、スローイングに少々難があるような感じがします。大学生としては合格点ですけどね」

◆ヤクルト【△】

１位 松下歩叶（内野手／法政大）

２位 松川玲央（内野手／城西大）

３位 山崎太陽（投手／創価大）

４位 増居翔太（投手／トヨタ自動車）

５位 鈴木蓮吾（投手／東海大付属甲府高）

６位 石井巧（内野手／NTT東日本）

７位 飯田琉斗（投手／ENEOS）

投打ともに補強ポイントだったヤクルトは、大学球界屈指の右の強打者、松下を単独１位で指名。２位にはスピードが魅力の松川を指名し、手薄な内野陣の強化を図った。

「なぜ立石を指名しなかったのか、と思います。松下は２巡目以降で考えてもよかったのかなと思いますし、まずは勝負に出てもよかったんじゃないかなという点で△になってしまうかなと。ただ、松下もスイングが鋭くて広角に打てますし、飛ばす力もある。いい選手であることは間違いないです。

２位の松川の足は速いですよ。特長が明確なので使いやすいはずです。村上宗隆が抜けるので、パワーを補わなければいけないという点では少しどうかとも思いますが、足で補うという考え方もひとつですよね。ショートの長岡秀樹が伸び盛りなので、うまくいけば松下をサード、松川をセカンドに入れるんじゃないですか。

６位の石井は、パンチ力と広角に打ち分けられる器用さを兼ね備えていますね。まだまだ伸びしろも感じます」

【プロフィール】

高木豊（たかぎ・ゆたか）

1958年10月22日、山口県生まれ。1980年のドラフト３位で中央大学から横浜大洋ホエールズ（現・横浜DeNAベイスターズ）に入団。二塁手のスタメンを勝ち取り、加藤博一、屋鋪要とともに「スーパーカートリオ」として活躍。ベストナイン３回、盗塁王１回など、数々のタイトルを受賞した。通算打率.297、1716安打、321盗塁といった記録を残して1994年に現役を引退。2004年にはアテネ五輪に臨む日本代表の守備・走塁コーチ、DeNAのヘッドコーチを2012年から２年務めるなど指導者としても活躍。そのほか、野球解説やタレントなど幅広く活動し、2018年に開設したYouTubeチャンネルも人気を博している。