日本ハムの清宮幸太郎内野手が２日、自身のインスタグラムを更新。同日に行われた東京六大学野球の早慶戦で大学ラストゲームでリーグ戦初安打を放った弟の福太郎外野手（早大）への想いをつづった。

幼少期からの兄弟ショットとともに「福太郎、初ヒットおめでとう！渋かったけど！でもみんな喜んでくれてよかったな！良い仲間たちに恵まれたな！！兄ちゃんも嬉しかった！！！早慶戦の最後の最後でヒット打てるなんて最高の思い出できたな！」と喜び、「これは福太郎にしかできない野球人生。誇りに、自信に変えて生きていけ！とりあえず、おつかれさま！最高の弟！！またゆっくり家で」と今後へのエールを送った。

福太郎は３−０の八回２死から、兄と同じ背番号「２１」を背負い、代打で登場。初球１３０キロを右前に運んだ。一塁上で涙を浮かべ、代走を送られベンチで仲間に笑顔で迎え入れられた。その後も涙は止まらず。最終戦で記念の一打を刻んだ。

コメント欄などでは「素敵な兄弟」、「兄弟愛に癒されました」、「泣ける」、「これは泣くって」、「あっ清宮監督も」との声が寄せられていた。