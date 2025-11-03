SKY-HI、BMSGでのトレンド明かす まさかの下剋上も「BE:FIRSTのメンバーに所属トレーニーが勝つ」
アーティスト、プロデューサーとして活動するSKY-HIが3日、『日経トレンディ12月号“2025年ヒット賞品ベスト30＆2026年ヒット予測ベスト100”』発表会に登壇した。2025年に活躍した「今年の顔」として、森香澄とともに選ばれた。また「来年の顔」として宮世琉弥が、今年から導入された「今年の音」にMrs. GREEN APPLEが選ばれた。
【写真】ミャクミャクとたわむれるSKY-HI、森香澄、宮世琉弥
自身の音楽活動だけでなく、音楽マネジメントレーベル「BMSG」の代表取締役CEOとしてBE:FIRSTをはじめとするさまざまなアーティストのプロデュースを手掛けている。今回の選出について「率直に、ホンマに僕でええんか？」と関西弁で苦笑いしつつ、「所属アーティストのたくさんの活躍であったり、そういう仲間たちの活躍も評価していただいたのかなと、ありがたく思っております」と感謝を述べ、「すばらしい仲間と、すばらしい仲間と、すばらしい仲間とやらせていただけている」と笑顔で強調していた。
今年のヒット商品15位のポケポケは、「所属アーティストと所属トレーニーが10代から20代なので」とBMSG内でも流行しているとし、「BE:FIRSTのメンバーに、まだデビューしてない所属トレーニーが勝つみたいな」と意外な下剋上が起きていると告白。自身は「デッキを組むなどはチャレンジしまして、一切歯が立ちませんでした」と明かした。
また、SKY-HIは「自分がこのような賞をいただいていいのかというくらい」と改めて謙そんしつつ、「企業から5年の年なので、一番大きな挑戦をしてきた年なので、来年ももっと大きな挑戦をしていきたい。モチベーションは山のようにあります」と力強く語った。
同誌の「ヒット商品ベスト30」は「売れ行き」「新規性」「影響力」の3要素からヒット度合いを評価し、独自にランク付けを行う企画。3要素をともに、同誌は今年の「ヒット商品ベスト30」第1位に「大阪・関西万博 with ミャクミャク」を選出した。
