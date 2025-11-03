

「共感」と「同感」には大きな違いがあるという（写真：kouta／PIXTA）

上手な聴き手は、どんな相手でも「教えてもらう」というスタンスを忘れません――。こう語る心理カウンセラーの山根洋士氏は「会話において上下関係は必要ない」と説く一方で、相手に安心して話してもらうときには気をつけたいポイントがあるともいいます。

それは「共感」はしても「同感」してしまわない、ということ。一見、同じことのようにも思える「共感」と「同感」の違いとはなんなのでしょうか。山根氏の著書『聴く技術 あなたの会話が今日から変わる』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

会話に「上下関係」はいらない

安心して話してもらうためにカウンセラーが意識しているのが、「ラーニング」です。ティーチングでも、コーチングでもなく、ラーニング。上手な聴き手は、どんな相手でも「教えてもらう」というスタンスを忘れません。

ついアドバイスしたくなる。解決方法を聞かれてもいないのに、教えたくなる。自分の意見と異なると正したくなる。気になることがあると、あれこれ確認したくなる。これはすべて、相手との関係性から生まれる心理です。

会話する相手との関係を上下でとらえると、上手な聴き方ができなくなります。

例えば、相談されると、相談してきた人（悩んでいる人）が下で、相談を受けているほうが上だと思ってしまいます。カウンセラーとして仕事を始めたばかりの頃の私も、そうだったかもしれません。

そういう心理が働くと、相手に対して上から目線になります。本人に「上から」という意識はなくても、相手のためにと思っていたとしても、「教えてあげる」「解決してあげる」というスタンスになる。要するに、ティーチングやコーチングです。

相談ごとや悩みごとでなくても、上下の関係を意識すると、ラーニングではなくティーチングやコーチングのスタンスになります。

上司と部下、先輩と後輩、親と子、年上と年下、先生と生徒……。こうした関係は、誰が決めたわけではありませんが、世の中ではヨコの関係ではなく、タテの関係になります。

「教えてくれる？」「教えてくれてありがとう」

タテの関係での会話は、どうしても上の人のほうが話し手になりがちです。

例えば上司と部下の会話の場合、「今日は君の話をたくさん聴かせてよ」と上司が言ったところで、部下が聴き手に回ることが多くなります。

部下の話の中に気になる箇所があったりすると、それこそ上司が一方的に話すことになります。「今日は部下の話をよく聴いたなぁ」と思っていたとしても、客観的に見ると、上司のほうが話している時間が多いのはよくあることです。

これでは、聴き手としては失格。部下の話をうまく聴けるはずがありません。タテの関係性であったとしても、会話においては対等です。

上手な聴き手になりたいなら、自分が少し下だと思っているくらいがちょうどいいでしょう。

「教えてください」と「教えてくれてありがとう」。へりくだる必要はありませんが、この2つを意識していると、相手は安心して話すことができます。会話の主役は、あくまでも話し手。このことを忘れないようにしましょう。

安心して話してもらうには、共感が不可欠です。でも注意しないといけないことがあります。それは、同感してしまわないことです。

どういうことか？ ちょっと考えてみましょう。

あなたの部下（もしくは後輩）がこんなことを言ってきました。

「聴いてください。今日すごく理不尽なクレームが入って、その対応で仕事が止まってしまいましたよ。それもビジネスとは思えない口調で罵詈雑言を浴びせられて、気分が悪くなって早退したスタッフもいるくらいなんです」

聴き手として好ましいのは次のどちらだと思いますか？

A：「それはつらいな。君が怒るのも無理ないよな」と同意する

B：「それは私も頭に来る」と一緒に怒る

好ましいのはA。一緒になって怒ってくれるBも部下にとってはうれしいのですが、話し手と同じ感情になってしまうのが同感で、聴き手としてはよくありません。

例えばBのような上司は、クレーマーへの怒りに燃えて、どうにかして部下を守りたいとか、どうやってクレームを防ごうかと考え始めるでしょう。

「どんな人だったんだ？」

「体調を崩したスタッフは大丈夫か？」

「君はどんな対応をしたんだ？」

「そういうときはすぐ私に報告したほうがいい」

こんなふうに、根掘り葉掘り質問をしたり、アドバイスを送ったりと、話し手の問題だったはずが、いつの間にか自分の問題になって、会話の主役が入れ替わってしまいます。相手が何を話したいかより、自分が聴きたいことが中心になります。感情に飲まれると、こうなりがちです。

一方でAは、部下の感情に理解を示しつつも、主体はあくまでも部下である状態をキープしています。

「同感」すると相手の話を聴けなくなる

さて、一緒になって怒ってくれて、自分ごととしてリードしてくれるBも、頼りになるいい上司ですよね。でも聴き手としてはどうでしょうか。

カウンセリングでは共感と同感を次のように表現します。

溺れている人のところへ自分も飛び込んで、一緒に「苦しいね」と溺れるのが、同感してしまうカウンセラー。

溺れている人を岸から眺めて、「かなり苦しいだろうな……」と状況や気持ちを想像するのが、共感するけど同感しないカウンセラー。

誤解してほしくないのですが、他人事のように振る舞うのがカウンセラーということではありません。一緒に溺れてもがいてくれるのも優しさですが、カウンセラーは、溺れている人が自力で岸へ上がるのを支える存在だということです。それが自己解決を促すことになります。

「自己解決できない」習慣をつけかねない





先ほどの例で同感する上司が部下にとってよくないのは、自己解決できない習慣をつけることになるからです。

上司が聞きたいことばかり質問したり、どんどんアドバイスをしたりするようになると、会話の心理的安全性は下がっていくでしょう。

上司主導でものごとが進んでいくので表面的には助かるかもしれませんが、聞かれたこと以外は口を挟む余地がなくなってしまいます。

何か問題が起きると、すぐにいろいろなカウンセラーに相談する「カウンセラーショッピング」に陥っている人がいますが、その原因は誰かがいないと問題を解消できなくなっているからです。自己解決能力の喪失です。

重い話の場合は同感しやすくなることもあるでしょうが、上手な聴き手になりたいなら、共感までに抑えるようにしましょう。相手にとっては、共感で十分なのです。

（山根 洋士 ： 心理カウンセラー、メンタルノイズ心理学協会会長）