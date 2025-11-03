「デコちゃん、トロントにも帯同してたんだ！」大谷翔平インスタ、愛犬デコピン登場にファン歓喜「家族の一員だものね」

真美子夫人、デコピンも帯同して、大谷を支えた(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平が現地11月2日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬・デコピンの最新ショットを投稿した。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

ドジャースは敵地で行われたワールドシリーズ第7戦を延長戦の末、5−4とブルージェイズを下し、球団初の連覇で9度目の頂点に立った。

「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷は中3日の先発マウンドで1発を浴びるなど、3回途中5安打3失点で降板。

ただ打者として初回に中前打、5回に右前打をマーク、試合では第6戦に先発した山本由伸が「中0日」と連投で9回途中から熱投。2回3分の2を無失点でWS3勝を挙げ、日本人では松井秀喜氏（ヤンキース）以来のMVPに輝いた。

大谷にとっても自身初のWS制覇、歴史に残る熱戦を終えた翌朝、自身のインスタグラム、ストーリーズにソファの上で口を開いたデコピンの写真を投稿した。

ワールドシリーズを戦った敵地、ロジャースセンターをバックにソファの上でくつろぐ愛犬のデコピンショットを投稿。