「デコちゃん、トロントにも帯同してたんだ！」大谷翔平インスタ、愛犬デコピン登場にファン歓喜「家族の一員だものね」
真美子夫人、デコピンも帯同して、大谷を支えた(C)Getty Images
ドジャース・大谷翔平が現地11月2日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬・デコピンの最新ショットを投稿した。
ドジャースは敵地で行われたワールドシリーズ第7戦を延長戦の末、5−4とブルージェイズを下し、球団初の連覇で9度目の頂点に立った。
「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷は中3日の先発マウンドで1発を浴びるなど、3回途中5安打3失点で降板。
ただ打者として初回に中前打、5回に右前打をマーク、試合では第6戦に先発した山本由伸が「中0日」と連投で9回途中から熱投。2回3分の2を無失点でWS3勝を挙げ、日本人では松井秀喜氏（ヤンキース）以来のMVPに輝いた。
大谷にとっても自身初のWS制覇、歴史に残る熱戦を終えた翌朝、自身のインスタグラム、ストーリーズにソファの上で口を開いたデコピンの写真を投稿した。
ワールドシリーズを戦った敵地、ロジャースセンターをバックにソファの上でくつろぐ愛犬のデコピンショットを投稿。
この投稿にはファンの間からも「デコちゃん、トロントにも帯同してたんだ！」「家族の一員だものね」「微笑ましいな」「ゆっくりお休みください」と反響が広がっている。
ほかにも試合後のチームメートとの歓喜の写真などが投稿されている。ワールドシリーズでは、真美子夫人も敵地に帯同しながら応援する様子が伝えられていたが、大事な家族であるデコピンもともに戦ったようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
