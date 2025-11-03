¡ÚÅÄÂ¼½¤°ì¤Î»ëÅÀ¡Û2025Ç¯11·î2Æü J2¥ê¡¼¥°Âè35Àá ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕvsËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
J2¥ê¡¼¥°Âè35Àá ÀéÍÕ5¡Ê1-1¡Ë2»¥ËÚ
14:03¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ ¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê Æþ¾ì¼Ô¿ô 16,703¿Í
»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
¾®ÎÓ·Ä¹ÔÂÎÀ©£³Ç¯ÌÜ¡¢ÀéÍÕ¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
ÀèÀ©¤ÏÀéÍÕ¡Ê7Ê¬¡¢¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±ÅÀ¡Ê21Ê¬¡¢¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏMF¤Î¹ÓÌîÂóÇÏ¤òÎëÌÚÂçÊå¤ËÅö¤Æ¤ë»¥ËÚ¤ÎÀï½Ñ¤È¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°¤µ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¼º¤¤»¥ËÚ¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤ò¹²¤Æ¤ºÎ¿¤®¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸åÈ¾¤ÏºÆ¤ÓÀéÍÕ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¡Ê50Ê¬¡Ë¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Á°¤¬¤«¤ê¤Î¥×¥ì¥¹¤«¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ê¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤·¼¡¡¹¤ÈÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
J2¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿ÀïÎÏ¤ò¸Ø¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤ÎÍý²òÅÙ¡¢¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤Î½¬½ÏÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾®ÎÓ¤¬3Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢Â¾¤Î¤É¤³¤è¤ê¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ë3»î¹ç¤â¡¢J1¾º³Ê¤ÈJ2Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÇÔÀï¤Ë¤è¤ê¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¾Ã¤¨¤¿»¥ËÚ¤À¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤«¤éÁ°È¾½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤È¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡¢Î®Æ°Åª¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀéÍÕ¤ò°µÅÝ¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¶¯ÅÙ¤ò90Ê¬´Ö·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë»¥ËÚ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄÂ¼½¤°ì¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë
1958Ç¯ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃæÂà¡£1995Ç¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»ïÄÌ¿®°÷¡¢2007Ç¯¤«¤éÆ±»ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëÁª¹Í¡ÊÅêÉ¼¡Ë°Ñ°÷¡£¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¡¦ÂÎ°é½µÊó¥¢¥¸¥¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾ÞÅêÉ¼°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£