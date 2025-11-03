「ぼくたちん家」玄一（及川光博）が放った名言の“繋がり”に視聴者も反応「ハッとさせられた」「そんな風に言える大人になりたい」
【モデルプレス＝2025/11/03】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）の第4話が、2日に放送された。波多野玄一（及川）が放った名言に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
本作は、心優しきゲイ・玄一、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
ある日、ほたる宛てに差出人不明の手紙が届き、それを読んだほたるは、玄一の部屋に隠していた3000万円入りのスーツケースを持ってアパートを出るが、その直後、金目的の父・仁（光石研）にさらわれてしまう。玄一と索は、ほたるのことを追いかける。
その道中、索は玄一に自身の初恋について打ち明ける。中学生の頃、先輩の髭を触って恋愛感情に気付いたという索。先輩の髭を1本もらい、ティッシュに包んで枕元に置いて寝ていたが、ゴミだと思われて捨てられてしまったと話した。「それがすごい悲しくて。証拠だったから。初恋の。もちろん『好きです』なんて告白できないし、俺にとってはその髭だけが人を好きになった証拠だったんです」といい「髭がなくなったら、その人を好きになった自分もいなくなった気がしたんですよね」と明かす。
すると玄一は「でも、なくなったってことは、あったってことですからね。その1本の髭も確かにあったし、その初恋も確かにあったってことですからね」と索の初恋を優しく受け止めるのだった。
その後、索はほたると合流。周りの家族を見たほたるは「最悪なお父さんだけど、悪いところの方がいっぱいあるけど、楽しかったこともいっぱいあったし。全部なくなっちゃいました。お母さんにも会えないし、全部なくなっちゃった」と涙。すると、索は「なくなったってことは、あったってことだよ。って、波多野さんが言ってた」と玄一の言葉を伝え、ほたるは「そっか」と笑みを浮かべた。
玄一から索、索からほたるへと紡がれた「なくなったってことは、あったってこと」という言葉に、視聴者からは「名言」「玄一の言葉が索からほたるへ…こうやって繋がっていくんだ」「ハッとさせられた」「ぶっ刺さった…心に刻んでおきたい」「優しさのバトンが繋がれていく」「そんな風に言える大人になりたい」など反響が寄せられている。
