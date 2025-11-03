¡Ò¼ê¼è¤ê·î90Ëü±ß¤Î30ÂåÉ×ÉØ¡ÓÃù¶â¤òÁ´ÉôÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡È1²¯±ßÄ¶¤¨¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¹ØÆþ¡£¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ëÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Îßê¤á¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¤â¡Ä¡È²óÍ÷ÈÄ¡É¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë»ö¼Â¡×¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
¹Á¶è¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡½¡½¡£¤½¤Î´ÅÈþ¤Ê¶Á¤¤Ë¡¢¹âÍÈ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÔ¿´¤Î¹âÁØ³¬¤«¤éË¾¤à¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡¢´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ëâÁ¤¤Ìë·Ê¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÀ®¸ù¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¡¢ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à¸×¥ÎÌç¡¦Çò¶â¡¦ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë3²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÊª·ï¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÔ¿´¥¿¥ï¥Þ¥ó¡£¤½¤Î¹ØÆþÁØ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½»¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¡×¤Î½ÅÍ×¤Ê°ì¼ê¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤ÅÔ¿´¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢»þ¤Ë¤Ï¹ØÆþ²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ëÃÍÃÊ¤ÇÇäµÑ¡¢Ë¤«¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤òÆÀ¤ë¡½¡½¡£¤â¤·¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬³Î¼Â¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤¦¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î»öÎã¤òÄ¹²¬FP»öÌ³½êÂåÉ½¤ÎÄ¹²¬ÍýÃÎ»á¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤Æ¡¢µ»ö²½¡£¸Ä¿Í¤ÎÆÃÄê¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï°ìÉôµÓ¿§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö»ñ»ºÀ¡×¡¢·è¤á¼ê¤Ï¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥óÄ¯Ë¾¡×
¡ã»öÎã¡ä
É×A¤µ¤ó¡¡35ºÐ¡¡³°»ñ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¡¡Ç¯¼ý1,200Ëü±ß
ºÊB¤µ¤ó¡¡33ºÐ¡¡¸øÇ§²ñ·×»Î¡¡Ç¯¼ý800Ëü±ß
É×A¤µ¤ó¤ÈºÊB¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÌó2,000Ëü±ß¡£20Âå¸åÈ¾¤«¤é»ñ»º±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÎÃùÃß¤Ï4,000Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢É×ÉØ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç»ý¤Á²È¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯ÄÂÂßÇÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿FP¤Ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»ñ»ºÀ¤ò²òÀâ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎFP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©ÃÏ¤ÎÃÛÀõ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¾å¼ê¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤È¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ËÈó¾ï¤ËÍÍø¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï·Ú¤¯1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉ×A¤µ¤ó¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖA¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®¸ù¼Ô¤·¤«¤³¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈFP¤Ë¤ª¤À¤Æ¤é¤ì¡¢¤Ä¤¤¤½¤Îµ¤¤Ë¡£
¸¡Æ¤¤·¤¿¤Î¤Ï¹Á¶è¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÛÀõ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£25³¬¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï¡¢¼×¤ë¤â¤Î¤Î¤Ê¤¤Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ëÅÔ¿´¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤¬Ë¾¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬À¤´Ö¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÄ¯Ë¾¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤«¡£Ìë·Ê¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤½¤¦¤À¤Ê¡×ËÌ³¤Æ»¤Î¶üÏ©»Ô°é¤Á¤ÎÉ×A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¯¤á¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª·ï²Á³Ê¤Ï¡¢1²¯8,000Ëü±ß¡£¤½¤ÎÃÍÃÊ¤ËÉ×ÉØ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ì¤Ç¤â°Â¤¤¤Û¤¦¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃùÃß¤Î¤Û¤ÜÁ´³Û¤Ç¤¢¤ë4,000Ëü±ß¤ò¼«¸Ê»ñ¶â¤È¤·¡¢»Ä¤ë1²¯4,000Ëü±ß¤ò¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¡Ê35Ç¯ÊÑÆ°¶âÍø0.7¡ó¡¦35Ç¯ÊÖºÑ¡Ë¤ÇÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×A¤µ¤ó7,000Ëü±ß¡¢ºÊB¤µ¤ó7,000Ëü±ß¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤Ç¤¹¡£·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï¡¢¹ç·×¤ÇÌó37Ëü5,000±ß¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2¿Í¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï¹ç·×¤Ç·îÌó90Ëü±ß¼å¤Ç¤¹¡£
Åö½é¡¢É×ÉØ¤Ï·î90Ëü±ß¤Î¼ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢37Ëü5,000±ß¤ÎÊÖºÑ¤ÏÍ¾Íµ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤Î²ÈÄÂ¤Ï30Ëü±ß¤Û¤É¡£¤½¤ì¤è¤êËè·î7Ëü5,000±ß¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Ï¾ÃÈñ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ñ»º¤È¤Ê¤ê¡¢Ï·¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡Ä¡ÄÉ×ÉØ¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ú¤Ã±Û¤·¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤½¤ÎÌë¡¢2¿Í¤Ï²Ù²ò¤¤â¤½¤³¤½¤³¤Ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÁëÊÕ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Áë¤«¤é¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀÖ¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤Ë½»¤à¤ó¤À¡× ¡Ö¤¢¤¢¡£¤³¤³¤«¤é¤À¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¡×
2¿Í¤Ï¤½¤ÎâÁ¤¤¸÷¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸Ç¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢FP¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬´ù¾åÏÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄê¤è¤êÂ¿¤¹¤®¤ë¸ÇÄêÈñ¤ÎÎ®½Ð
°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Æþµï3¥õ·îÌÜ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎºÇ½é¤ÎÀÁµá½ñ¤Ç¤·¤¿¡£
´ÉÍýÈñ¡¡ ·î2Ëü8,000±ß
½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¡¡·î3Ëü2,000±ß
Ãó¼Ö¾ì¡Ê¥¿¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¡Ë¡¡·î5Ëü±ß
¶¦ÍÑ»ÜÀß°Ý»ý¤ÎÆÃÊÌ²ñÈñ¡¡·î1Ëü±ß
¹ç·×¶â³Û¤Ï·î12Ëü±ß¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¡Ê·îÌó37Ëü5,000±ß¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢½»µïÈñ¤À¤±¤Ç·îÌó50Ëü±ß¤¬¡¢Ëè·î³Î¼Â¤Ë¸ýºÂ¤«¤é°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¼è¤ê90Ëü±ß¤«¤é50Ëü±ß¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¡¢À¸³èÈñ¤Ï40Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤«¤éÃùÃß¤È»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¸¶»ñ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ»þ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿FP¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀÑÎ©±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤âÆ±»þ¤Ë·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¡×¤È´«¤á¤é¤ì¡¢·î³Ý¤±7Ëü±ß¤ÎÊÑ³ÛÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤½¤Î³Ý¤±¶â¤ÎÈó¸½¼Â¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤Ê¹â¤¤ÊÝ¸±¤Ê¤ó¤«Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×²òÌóÊÖÌá¶â¤¬¤Û¤È¤ó¤É¥¼¥í¤Ê¤Î¤ò¾µÃÎ¤Ç¡¢²òÌó¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ350Ëü±ß¤Û¤É¤Î¼ê¼è¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢É×A¤¬½êÍ¤¹¤ëBMW¤Î¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Æ°¼Ö¤Ï¤â¤¦Çä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤·¤«¤·¼«Æ°¼Ö¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¤Ê¤É¹ØÆþ¶â³Û¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¿ý¤ÎÎÞ¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Ý»ýÈñ¤Î¶â³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤À¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×ºÊB¤µ¤ó¤ÏÉÔ°Â¤¬±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£FP¤Ï°Ý»ýÈñ¤Î¤³¤È¤ò¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¾å¤Ç·×»»¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Æþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤´¤¯¾¯³Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ÎFP¡Ä¡Ä¤¤Ã¤ÈÄÂÂßÊë¤é¤·¤Ç»ý¤Á²È¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤Ç»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â´ù¾åÏÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤è¡£¤¤Ã¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÊÑ³ÛÊÝ¸±¤¬Çä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤±¤ÎFP¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢É×A¤µ¤ó¡£
¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÃæÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹½Â¤Åª¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¡¢24»þ´ÖÍ¿Í´ÉÍý¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥Ç¥¹¥¯¡¢Ìë·Ê¤Î¤ß¤¨¤ë¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡¢¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¹ë²Ú¤Ê¶¦ÍÑ»ÜÀß¤Î°Ý»ý¡¦À¶ÁÝÈñ¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¿Í·ïÈñ¡¢¤½¤·¤Æ¿ôÉ´¸Í¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëÂ¿¿ô¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÊÝ¼éÅÀ¸¡Èñ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢´ÉÍýÈñ¤È¤·¤Æ¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Ïº£¸åÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß·î12Ëü±ß¤Î¸ÇÄêÈñ¤¬¡¢15Ëü±ß¡¢18Ëü±ß¤È¾å¾º¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬Ç¯¼ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤êÀ¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¥Þ¥óÀáÀÇ²þÀµ¤Î¤¢¤ª¤ê
ÍâÇ¯¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ýÈñ¤ò´Å¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¿É×ÉØ¤Ë¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¦ÅÔ»Ô·×²èÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯ÀÇ³Û¤ò¸«¤Æ¡¢2¿Í¤ÏÀä¶ç¡£¤Ê¤ó¤ÈÌó70Ëü±ß¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Á¶è¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏ²Á¤Ï¡¢ºÆ³«È¯¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¹âÆ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï25³¬¤ÎÉô²°¤Ç¤·¤¿¡£2024Ç¯1·î¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥óÀáÀÇ¡×ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¥ë¡¼¥ë²þÀµ¡Ê¹âÁØ³¬¤Û¤ÉÀÇ³Û¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡Ë¤¬¡¢ÀáÀÇÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½»Ì±¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£É¾²Á³Û¤¬»Ô¾ì¼ÂÀª²Á³Ê¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë·Á¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¹âÁØ³¬¤ÎÀÇÉéÃ´¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê³ÊÃÊ¤Ë½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢3Ç¯¤´¤È¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹Á¶è¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ²Á¾å¾º¤¬Ãø¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸«Ä¾¤·¡ÊÉ¾²ÁÂØ¤¨¡Ë¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢É¾²Á³Û¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤¬¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ÎºÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÛ10Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÊª·ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÁýÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ñ»ºÀ¤Î¹â¤µ¤Ï°Ý»ýÈñ¤Î¹â¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈA¤µ¤ó¤Ï¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ñ»ºÀ¤Î¹â¤µ¡×¤Îµõ¤·¤¤´ù¾åÏÀ
¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤ÐÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¹Á¶è¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ê¤é¡¢Çã¤Ã¤¿ÃÍÃÊ¤è¤ê¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª¡× ¹ØÆþ»þ¡¢É×ÉØ¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ã¤¦FP¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾×·âÅª¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¸½ºß¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¤È¡¢Ï·¸å¤Ï²È·×ÇËÃ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹â¼ýÆþ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ýÆþ¤Ï½»ÂðÈñ¤ËÅò¿å¤Î¤´¤È¤¯¾Ã¤¨¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤âË³¤·¤¯¡¢Âà¿¦¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â°Ý»ýÈñ¤Ë¤ª¶â¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Åö½é¤Î·×²è¤É¤ª¤ê¡¢¡Ö»ñ»ºÀ¤Î¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤òÇäµÑ¤·¤¿¤é¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈFP¤Ë¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë²È·×ÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÇäµÑ°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈºÊB¤µ¤ó¤¬ÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Åú¤¨¤ÏÈó¾ð¤Ê¤â¤Î¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£²È·×ÇËÃ¾¤òÁá¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÇäµÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»ñ»ºÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦»ñ»º¤Ç¤¹¡£ÇäµÑÁ°¤Ë¤¹¤Ç¤Ë²È·×¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ñ»º¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÏ²Èñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ÎËÜÅö¤Î¥ê¥¹¥¯
¤½¤ÎÌðÀè¡¢ºÊB¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ¤Ç¶Ã¤´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤¹¤°¤Ë¸½¼ÂÅª¤ÊÉÔ°Â¤¬Æ¬¤ò¤â¤¿¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ºÁ°»º¸å¤Ë2Ç¯¤¯¤é¤¤µÙ¤àÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌµÍý¤½¤¦¤À¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈºÊB¤µ¤ó¡£´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤ÈÆ±»þ¤Ë¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¡¢É×A¤µ¤ó¤ÏÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
B¤µ¤ó¤¬¸øÇ§²ñ·×»Î¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý2,000Ëü±ß¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð»º¡¦°é»ùµÙ¶È¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢B¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤Ï°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡ÊÅö½é¤Ï·î¼ý¤Î67¡ó¡¢¤½¤Î¸å50¡ó¡Ë¤Ë·ã¸º¤·¤Þ¤¹¡£À¤ÂÓ¼ê¼è¤ê¤¬¸½ºß¤Î·î90Ëü±ß¼å¤«¤é¡¢60Ëü±ß¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ ·î50Ëü±ß¤Î½»µï´ØÏ¢»Ù½Ð¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ä¤ê¤Î10Ëü±ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤È3¿Í¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¡Ä¡Ä¡× B¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÁË¤ÇÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ÎµÞ·ã¤Ê°²½¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÉÔ°Â¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÇä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤À¤È¤·¤¿¤éÁá¤¯Çä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×É×A¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2030Ç¯Âå¤Î¡Ö»þ¸ÂÇúÃÆ¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÉÔ°Â¤ò·èÄêÅª¤Ë¤¹¤ë¡Ö»þ¸ÂÇúÃÆ¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÅÅ»Ò²óÍ÷ÈÄ¤ÎÁí²ñ»ñÎÁ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¡ÖÄ¹´ü½¤Á¶·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÂè°ìÊó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ÎÆñ°×ÅÙ¡×¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÉ´¸ÍÃ±°Ì¤ÎÄ¶¹âÁØ·úÃÛ¤Ç¤Ï¡¢³°ÊÉÊä½¤¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¹¹¿·¤Ëµð³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¶¹âÁØÍÑ¤ÎÂ¾ì¤äÆÃ¼ì¤Ê¥´¥ó¥É¥é¡¢¹âÀÇ½¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¸ò´¹ÈñÍÑ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬2030Ç¯Âå¤Ë·Þ¤¨¤ëºÇ½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öºòº£¤Î»ñºà¹âÆ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢Åö½é¤ÎÀÑÎ©¶â·×²è¤Ç¤ÏÈñÍÑ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡×
¿·ÃÛÊ¬¾ù»þ¤Ë½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¡¢5Ç¯¤´¤È¡¢10Ç¯¤´¤È¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡ÖÃÊ³¬Áý³ÛÀÑÎ©Êý¼°¡×¤¬Â¿¤¯¤ÎÊª·ï¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î·î3Ëü2,000±ß¤È¤¤¤¦ÀÑÎ©¶â¤â¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï·î6Ëü±ß¡¢15Ç¯¸å¤Ë¤Ï·î8Ëü±ß¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë·×²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈA¤µ¤ó¤ÏÄü¤á¤Ë¶á¤¤¿´¶¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÑÎ©¶â¤¬ÉÔÂ¤¹¤ì¤Ð¡¢½¤Á¶°ì»þ¶â¤È¤·¤Æ¡¢°ì¸Í¤¢¤¿¤ê¿ô½½Ëü±ß¤«¤éÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÄÉ²ÃÄ§¼ý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¾å¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤°ÇäµÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀºö¤é¤·¤¤
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë½µËö¤ÎÌë¡£É×ÉØ¤Ï¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÌë·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎÄ¯¤á¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡× ºÊB¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ï¤Ò¤É¤¯Èè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸«±É¡¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡Ä¡Ä¡× É×A¤µ¤ó¤Ï¼«ÓÞµ¤Ì£¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤ÂÓÇ¯¼ý2,000Ëü±ß¤Ê¤é¡¢¹Á¶è¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È³Ê¹¥¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡£¤É¤³¤«¤Ç»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¤«¡¢¤â¤Ã¤È¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×
É×ÉØ¤ÏFP¤ËºÆÅÙÁêÃÌ¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹ØÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«°ìÇ¯¤Ç¤ÎÇäµÑ¤Ç¤¹¡£
FP¤Ï¡Ö¹ØÆþ¸å1Ç¯¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢5¡ó°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ»±×¤Ï¤Û¤Ü¥È¥ó¥È¥ó¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¤Ç5¡óÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢½ô·ÐÈñ¤ò´Þ¤á¤ÆÌó1,200Ëü±ß¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤·¤¿¢¨¡£
¢¨Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¦ÅÐµÈñÍÑ¡¦¥í¡¼¥ó½ôÈñÍÑ¡¦ÇäµÑ»þÃç²ð¼ê¿ôÎÁÅù¤ò¹ç»»¤·¤¿ÇäÇã±ýÉü¥³¥¹¥È¤¬¤ª¤ª¤à¤Í6¡Á8¡ó¤È¤¤¤¦Á°Äó
¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï²È·×ÇËÃ¾¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÂ»¼º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Ç¤âÁá´üÇäµÑ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¡¢¥®¥ê¥®¥êÂ»¼º¤¬½Ð¤Ê¤¤¾ò·ï¤ÇÇäµÑ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©ÃÏ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÂ»¼º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª·ï¹ØÆþÁ°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ëÅÀ
¹Á¶è¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª·ï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡»»ñ»º²ÁÃÍ¤è¤ê¤â¸ÇÄêÈñ¤ÎÌ¤ÍèÍ½Â¬¤òÅ°ÄìÅª¤Ë»î»»¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡»´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶Èñ¤Î¡ÖÄ¹´ü½¤Á¶·×²è¡×¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢¾Íè¤É¤ì¤À¤±ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡»¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎºÆÉ¾²Á¥ê¥¹¥¯¤â¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ò»î»»¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡»Êª·ï¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ú¥¢¥í¡¼¥óÍøÍÑ¤¬¼«Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡£
¼ýÆþ¸º¾¯¤ä½Ð»º¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤è¤ëµÙ¿¦¤äÂà¿¦¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤Þ¤ÇÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ç½¢Ï«¤¹¤ë¿Í¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤òÍý²ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¤ÂÓ¼ç¤ÎÃ±ÆÈ¥í¡¼¥ó¤Ë¤·¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¼ÚÆþ³Û¤Î¿³ºº¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
»ñ»ºÀ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¡¢Â¸µ¤Î²È·×¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼ÇËÃ¾¤ò·×»»¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ýÈñ¤Ï¹â³Û¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£¸å¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²È·×¤ÎÀìÌç²È¤ËÀµ³Î¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ò»î»»¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ØÆþ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
