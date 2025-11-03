ブラジル北部に広がる世界最大の熱帯雨林アマゾンで、違法伐採が後を絶たない。

国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の議長国・ブラジルは日本の人工衛星データも活用して摘発を強化するが、被害は根絶できていない。支援する国際協力機構（ＪＩＣＡ）と地元当局の調査団に同行し、現地を取材した。（ブラジル北部サンタレン 大月美佳）

丸太が散乱

１０月９日、アマゾン川中流に面する港湾都市サンタレンから南東約１３０キロ・メートルの森林地帯。トラックで未舗装の道路を進むと、伐採木や加工された丸太があちこちに散乱していた。

「まだ切り倒されてまもない現場だが、しばらくすると大規模な違法伐採が始まるだろう」。摘発を担うブラジル環境・再生可能天然資源院（ＩＢＡＭＡ）の職員は、ため息をついた。

ＩＢＡＭＡは監視強化のため、２０１０年代半ばから宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の衛星「だいち２号」のデータを活用する。搭載した高性能レーダーで、天候に関係なく違法伐採を含む森林減少を検知でき、１年の半分を雨期が占めるアマゾンでは、重要な役割を担う。

この日も、機関銃を手にした治安部隊が同行するなど物々しい雰囲気の中、ＪＡＸＡから提供されたデータを基に、伐採が検知された場所に向かった。

調査団を率いたＪＩＣＡ現地駐在員の小此木宏明さん（４２）は「摘発から逃れようと武器で襲ってくるかもしれない」と緊張した様子で話した。

いたちごっこ

調査団は、約５時間かけて現場に到着。安全のため、離れた場所からドローンを飛ばして伐採箇所を確認した。機体から送信された撮影動画を見ると、無残にも切り倒された木々で画面が埋め尽くされていた。一帯は地表が露出し、かつての密林は見る影もない。

伐採木のうち商品価値があるものは搬出されるが、その他は焼却される。跡地は、牛の放牧地などとして違法に利用されるという。今回の調査で伐採が確認された面積は約４平方キロ、東京ドーム８５個分に及んだ。

ＩＢＡＭＡ環境分析官のダニエル・フレイタスさん（４４）は「日本の衛星のおかげで、アマゾン全域を年間通じて監視できるようになった」と感謝を口にする。ただ、違法伐採と摘発は、いたちごっこだ。伐採者はアマゾン奥地でも使える米国の通信衛星網に接続し、摘発の動きを即座に共有して現場から逃走するという。

ＩＢＡＭＡは、違法放牧地にいる牛の押収や罰金を科す権限を持つが、取締官は８００人弱で、日本の国土面積よりも広いアマゾンに目が行き届かない。

ブラジル政府は、３０年までに違法伐採をゼロにする目標を掲げ、ＣＯＰ３０でも保護を訴える予定だ。ＩＢＡＭＡのダニエルさんは「違法伐採の根絶には、アマゾンで暮らす住民に持続可能な経済基盤を提供することが不可欠だ。国際社会の支援が必要で、ＣＯＰ３０はブラジルと日本の連携を世界に示す機会になる」と強調した。

