甘くときめく聖夜を♡「VERY RUBY CUT」から2025年クリスマスケーキコレクション登場

いちごスイーツ専門店「VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）」から、2025年のクリスマスケーキコレクションが登場します。世界中から厳選した“おいしい苺”を使い、パティシエが心を込めて仕立てた3種類のケーキがラインアップ。家族と囲む王道ホールケーキから、自分へのご褒美にもぴったりなプライベートサイズまで、聖夜を華やかに彩るスイーツが揃いました♡

VERY RUBY CUTのいちごが主役♡王道の「THEいちごクリスマスツリー」

価格：5,400円

真っ赤な苺のツリーが目を引く「THEいちごクリスマスツリー 5号」。香り高い国産苺を贅沢に使い、ふんわりとしたスポンジでぎっしりとサンドしました。

ミルク感あふれるホイップクリームとジューシーな苺果汁が口の中でとろけ合い、まさに王道の美味しさです。家族みんなで囲むクリスマスディナーの主役にぴったり。

MERCER bisのクリスマス限定シフォンケーキ！2種類の贅沢な味わい

ハート型が可愛い♡「ベリークリスマスハート」

価格：1,998円

3号サイズの「ベリークリスマスハート」は、ひとめでときめくルビー色のフランボアケーキ。中には香り豊かなダブルベリームースを閉じ込め、甘酸っぱい苺ピューレとフランボワーズの華やかさを融合。

とろけるようなコンフィチュールがアクセントになり、ベリー本来の濃厚な風味を堪能できます。ひとりで贅沢に味わうのはもちろん、大切な人とシェアするのもおすすめです。

「いちごミルク」のようなやさしい味♡「いちごショート・ノエル」

価格：2,538円

まるで“いちごミルク”のような優しい味わいが魅力の「いちごショート・ノエル」。

フレッシュな国産苺とミルク感たっぷりのホイップクリームが絶妙にマッチし、しっとりとしたスポンジが口どけよく広がります。

見た目も華やかで、ティータイムにもぴったりな本格派ショートケーキです。

聖夜を彩る♡VERY RUBY CUTのクリスマスケーキで甘いひとときを

2025年のクリスマスは、VERY RUBY CUTのケーキとともに、特別なひとときを過ごしてみませんか？

どのケーキもいちごの魅力を最大限に引き出した逸品ばかり。11月1日（土）より予約受付がスタートし、店頭引き渡しは12月14日から順次行われます。

見た目も味わいも心ときめくVERY RUBY CUTのクリスマスケーキで、大切な人との甘い夜をお楽しみください♪