◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）

最長区間の３区（１６．４キロ）では、昨年まで大学駅伝を走っていた青学大出身・太田蒼生（ＧＭＯインターネットグループ）、駒大出身・篠原倖太朗（富士通）、創価大出身・吉田響（サンベルクス）、中央学院大出身・吉田礼志（ホンダ）らが実業団駅伝デビューを果たした。

太田は区間９位と悔しい実業団駅伝デビューとなった。２位と７秒差の先頭でタスキを受け取るも苦しい走りに。１０キロ地点で吉田響とロジスティード・四釜峻祐に追いつかれると、１３キロ地点で完全に突き放された。

吉田響は区間２位。先頭の太田と２７秒差の４位でタスキを受け取ると、太田を突き放したあとは、四釜との激しい先頭争いに。ラストスパートの競り合いで惜しくも２位でタスキリレーとなったが「楽しかったです。自分の実力発揮できたんですけど、実業団の選手は改めて強いと実感した」と話した。

篠原は区間３位。１０位でタスキを受け取ると、１０キロ以上５位から１０位の５チームによる５位争いの集団走の末、９位でタスキを渡した。

吉田礼志は区間１２位。１１位で受け取り、変動なく１１位でリレーした。