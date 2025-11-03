今年、話題となったキャラクターといえば、香港生まれのポップな妖精「LABUBU（ラブブ）」と、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」ではないだろうか。10月に、この2体がコラボした限定フィギュアが発売されると、万博会場での抽選は700倍に。現在もフリマサイトで高額転売が相次ぐなど、その激レア度が話題になった。

本サイトでは、Z世代の女性300人に「今いちばん夢中なキャラクター」を緊急アンケート。SNSでは空前の「ラブブブーム」「ミャクミャクブーム」のように見えるが、果たしてそれはZ世代（10代・20代）のリアルな熱量を反映しているのか？

【写真を見る】ミャクミャク、ラブブはまさかの圏外！衝撃のランキングほか、「3票だけ」入ったかつての大人気キャラとは？

ラブブブームの衝撃！「好き」はわずか8％

……結果から先にお伝えすると、「ラブブ」がいちばん好きと回答した人は、わずか1人という驚きの結果に。300人中1人とはすごい数字だ。

どちらも熱狂的ファンがいるミャクミャクとラブブ。その魅力はZ世代には伝わらない…？

「可愛い」「好き」という“好意的な印象を持っている”と回答した人は全体の約8％。一方で、「知らない・興味がない」人が約50％。さらに「可愛くない」「顔がこわい」「苦手」「嫌い」といったマイナスな感情を抱いている人が約23％に上った。

SNSでも「夜に見たら怖い」や「ホラー映画に出てきそう」という声もチラホラ散見され、キャラの「毒気」に対する抵抗感があるようだ。

そもそも「ラブブ」とは香港のアーティスト「Kasing Lung（カシン・ルン）」が手掛けたキャラクターで、中国が拠点の玩具メーカーPOP MARTの主力商品。ギザギザの歯と悪魔のような角を持つ「妖精」という設定で、「可愛さと毒気の融合」が海外や一部の層にウケ、韓国のガールズグループ「BLACKPINK」のリサがSNSで紹介したことをきっかけで爆発的にヒットした。

人気を加熱させている要因は、その販売形式にもある。

「ブラインドボックス」という、箱を開けるまでどのラブブが入っているか分からないドキドキ感や、レアアイテムを集めたいというコレクター欲が刺激となって、さらに熱狂的な支持を生んでいる。現在は需要に供給が追いつかず、品薄で入手困難な状態が続いているとか。

だが希少価値が高くフリマサイトで高額取引される一方で、「大多数が無関心か否定的」という今回の結果は、セレブやインフルエンサーらのSNS上の熱狂が、一般のZ世代に広く浸透しているわけではないという現実を浮き彫りにした。

コメントの中には「港区女子のイメージ」（神奈川県・22歳）や「ミーハーと金持ちが権威を見せびらかすためにブランドバッグに付けがち」（兵庫県・22歳）、「モンチッチに似てるし、モンチッチのほうが可愛い」（東京都・16歳）などの辛辣な声もあった。

そして、万博が生んだ超人気キャラ「ミャクミャク」もZ世代では思うほど人気が振るわず、「いちばん好き」と答えたのは、こちらも1人。大阪や東京にオープンしたオフィシャルストアは大盛況というが、Z世代を巻き込むほどの国民的キャラにまでは成長していなかったようだ。

デビュー当初は海外勢からも「ゾンビ」「モンスター」と恐れられたミャクミャク。万博ラバーや一部ファンの心はガッチリとつかんだものの、「色と形がムリ」（岩手県・13歳）「キャラ自体がシンプルにキモい」（東京都・16歳）などのコメントが寄せられた。ビジュアルの強さから、多くのZ世代女子のナンバーワンにはなれなかったらしい。

本当にZ世代に人気のキャラTOP10は……

では、SNSの熱狂ではなく、Z世代女性が本当に夢中になっているのはどのキャラなのか？ ランキングの上位を賑わしたキャラクターを紹介。

10位は、白くてぽよんとしたフォルムがかわいいヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」。大ヒットキャラ「おぱんちゅうさぎ」の作者であるイラストレーターの可哀想に！氏が手掛けたキャラだ。

「ゆるい感じでかわいいから」（東京都・21歳）

「ドジなところがかわいいから」（埼玉県・15歳）

一度聞いたら忘れない「ん」で始まる名前、独特のシュールな絵柄、ちょっと自由奔放なキャラ設定など、「かわいさ」にクセになる魅力が満載。

同じく10位に入ったのは、今年70周年を迎えた世界的人気キャラ「ミッフィー」。オランダの絵本作家、ディック・ブルーナが描いた小さなうさぎの女の子だ。

「うさぎで可愛い」（広島県・15歳）

「子どものころから日用品としてグッズを使用していたから」（広島県・24歳）

小さくてかわいい動物キャラが多い中で、フワフワでもモコモコでもなく、極限までシンプルに描かれたミッフィーの存在感は逆に際立っている。「子どものころからそばにあった」というコメントが示すように、世代を超えて愛され続ける普遍的なデザインの強さが、Z世代にも響いているよう。

最新トレンドと時代を超越した定番キャラが交錯！

7位は同率で3キャラが選出。

1つめの「クレヨンしんちゃん」は、今年で放送開始から33年たった国民的アニメ。主人公のしんのすけは、Z世代の心もガッチリキャッチ。

「昔好きだったけど、大人になって再び可愛さに惚れたから」（長野県・24歳）

「子供のころからアニメを見ていて可愛くて面白いと思うから。ガチャガチャを定期的にしたり、ぬいぐるみを集めたりしている」（神奈川県・18歳）

当初は保護者から苦情もあったというくらい破天荒さが目立ったが、いまや唯一無二の愛すべきキャラに。公式のスピンオフ『野原ひろし 昼飯の流儀』も好評で“とーちゃん”人気も見逃せない。

同じく7位は世界中で愛され続けている『くまのプーさん』。児童文学をもとにしたディズニーの人気アニメで、ゆるふわの魅力を放つ主人公のプーさん人気は絶大。

「子どものころアニメを見ていたときから好き」（愛知県・24歳）

「かわいいから」（千葉県・15歳）

食いしん坊でちょっと抜けたところもあるけれど、友だち想いでやさしいプーさん。見た目にもかわいくて癒し系キャラの最高峰といえそう。

『星のカービィ』も7位にランクイン。ピンクの丸い球体が特徴のキャラで、ゲームだけでなくマンガやアニメ、小説にも展開されている。

「見た目は可愛いのに、いざとなったらカッコよく決めるし、ゲーム内の曲や敵キャラクター、裏設定なども魅力的だから」（岡山県・15歳）

「小学生の頃から、友達が（ゲームを）やっているのを見て興味を持って好きになった」（兵庫県・17歳）

キュルルンとしたつぶらな目に、コロンとしたフォルムの絶妙なかわいさで、変幻自在に戦う姿が“ギャップ萌え”を呼んでいるのかも。

「ネガティブ」から「ダラダラ」まで個性的

5位は、2021年に発表されたサンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」。いつもどこかのすみっこでひっそり暮らす、ちょっぴりネガティブで個性的な“すみっコ”たちがランクイン。

「キャラクターに細かい設定があって好き」（北海道・28歳）

「たぴおかキャラを偶然知って好きになった」（岡山県・23歳）

キャラ仲間は約70種で、「お肉1％、脂肪99％のとんかつのはじっこ」のとんかつや、「普通のたぴおかよりひねくれている」ブラックたぴおかなど、クスッと笑えるユニーク設定も大きな魅力。

同じく5位は、サンエックスの人気キャラ「リラックマ」。背中にファスナーがあり、中身は秘密という設定の着ぐるみのクマだ。

「可愛い。ちょっといたずらっぽさもあって好き」（滋賀県・24歳）

「かわいいし、癒される」（北海道・28歳）

「背中にジップがあって中に何かがいそうな感じと、ゆる〜い感じのギャップがよかった」（広島県・29歳）

居候として毎日ゴロゴロ、ごゆるりマイペースなリラックマとその仲間たち。いつでもそっと寄り添うような究極の癒しキャラとして、誕生から20年を超えて長く愛され続けている。

4位はサンリオの「シナモロール」。遠いお空の雲の上で生まれた、白い子犬の男のコ「シナモン」を中心としたキャラクター群だ。

「幼稚園のころから好きなキャラクターだから」（東京都・28歳）

「可愛くてグッズもたくさん出てるから」（山口県・19歳）

サンリオの人気投票で2020年〜2024年まで5年連続1位（2025年は惜しくも2位）をとるなど、強豪ぞろいのサンリオキャラの中でも特に高い人気を誇り、“正統派”のかわいさで厚い支持を集める。

バズに流されない、共感と深みのあるキャラが人気

3位は同じくサンリオの「クロミ」。自称マイメロディのライバルで、乱暴者に見えるけど実はとっても乙女チックで、イケメンが大好き。

「去年から娘が好きになったので、一緒に好きになりました」（愛知県・29歳）

「可愛い顔と優しいツンデレなところ」（東京都・23歳）

「母がハマっていて、それに影響されたから」（愛知県・16歳）

デビューして今年でちょうど20周年。サンリオではレアな悪役だが、ここ5年はサンリオの人気投票で5位以内を独占するなど安定の人気。「母の影響」や「娘と一緒にハマった」のコメントが目立ち、世代を超えてブームが循環しているのがわかる。

2位は、1950年にアメリカで誕生した世界でいちばん有名なビーグル犬キャラ「スヌーピー」。並み居る日本のキャラクターたちを抑えて堂々のランクイン。

「どのジャンルにも属していない感じ」（神奈川県・29歳）

「見た目がかわいいから。小さい頃から好き」（東京都・19歳）

「母親が好きで、その影響を受けて自分も好きになった」（北海道・25歳）

シンプルなデザインに自由気ままなキャラクター性で幅広い層に人気があり、祖母・母・娘と3世代で推す家庭も散見。文具から食器、衣類まで、生活に溶け込むグッズへの展開の広さが親しまれる大きな理由に。

1位は「ちいかわ」。イラストレーターのナガノさんがXで連載するマンガ『なんか小さくてかわいいやつ』の主人公「ちいかわ」。大きな瞳とモフモフボディを持つ正体不明の生き物たちの日常が描かれている。

「見た目が可愛くて癒される」（兵庫県・29歳）

「漫画を読んで、キャラクターが可愛くてストーリーも面白かったので」（福岡県・23歳）

ほのぼのとしさかわいさに加え、時にシュールだったり時にちょっぴりシリアスだったりする物語も大きな魅力。「頑張っても報われない」「でも友達と助け合う」といった誰もが抱える感情とリンクするストーリー性が共感を呼んでいる。

「かわいい文化」の発展している日本では、見た目がかわいくて癒し系であることはやはり不可欠な条件。今回のアンケートからは、それに加えてキャラの世界観やストーリーへの「共感性」、そして世代を超えて続く「絶対的な可愛さ」も、愛されるヒケツなのだとわかった。また、全体の票数が大きくバラけたことは、令和の現在の選択の多さ、価値観も多様性の時代であることを感じる調査結果となった。

取材・文／荒木睦美

デイリー新潮編集部