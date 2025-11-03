ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが2日（日本時間3日）、ロサンゼルスへ凱旋した。

ドジャースは前日1日（同2日）に敵地のカナダ・トロントで行われたWS第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として21世紀初となる連覇を達成。9回途中から連投でシリーズ3勝を挙げた山本由伸投手がMVPに輝いた。

ナインを乗せたトロント発のチャーター機は2機で、現地午後5時（日本時間3日午前10時）過ぎに相次いでロサンゼルス空港に着陸。偉業を祝福するウオーター・サルートをくぐった機体が止まり、選手やコーチ陣が姿を見せるとファンの熱狂的な声援が出迎えた。MVPの山本はWS制覇のトロフィーを頭上に掲げてタラップを降りた。

球団の公式インスタグラムは機内の様子を公開。WSの大きなトロフィーを抱え笑顔の大谷翔平投手や佐々木朗希投手の写真をアップした。さらに抱えたままスヤスヤ眠る山本の写真も披露した。

ドジャースは3日（同4日）にロサンゼルス市内で優勝パレードを行う。パレードは午前11時（同4日午前4時）に始まる予定で、その後ドジャースタジアムで優勝報告会が行われる。